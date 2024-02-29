"Украинская бронетехника" заявила о медийной атаке на компанию и отрицает связь с Пашинским, — СМИ

Сегодня некоторые СМИ развернули дезинформационную кампанию против лидера отечественного ВПК, предприятие "Украинская бронетехника". По этому поводу "Украинская бронетехника" обнародовала заявление, относительно распространения против нее заказных и недостоверных материалов, сообщают "Украинские новости".

"ООО "Украинская бронетехника" является надежным поставщиком оружия и боеприпасов для сил обороны. Наша компания добросовестно выполняет долгосрочные контракты и не имеет ни одного "безнадежного" контракта. Более того, понимая тяжелую ситуацию на фронте, наша компания поставляет некоторую продукцию без аванса от силовых ведомств — и до сих пор ждет соответствующей оплаты от Сил обороны по некоторым прошлогодним контрактам", — говорится в заявлении.

Кроме того, в компании опровергли информацию о связи с Сергеем Пашинским.

"ООО "Украинская бронетехника" не имела и не имеет никакой связи с Сергеем Пашинским. Нас, как компанию, связывает исключительно членство в "Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности", которую он возглавил с первых дней полномасштабного вторжения — 9 марта 2022 года", — отметили в ООО.

В компаниях расценивают распространение ложных публикаций как медийную атаку на компанию, целью которой является срыв производства, поставок оружия и военной техники и ослабление обороноспособности Украины.