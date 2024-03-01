Автор обвинений против Коломойского не приходит на допрос, — адвокат

Юрист ПриватБанка Гаврилюк, который является автором заявления против олигарха Игоря Коломойского, не явился на повторный допрос. Об этом на последнем судебном заседании рассказал адвокат Александр Лысак, передает издание "Телеграф".

Как отметил Лысак, Гаврилюк подал в БЭБ заявление, где заявил, что банку был причинен ущерб, однако не предоставил ни одного документа, который бы подтверждал это, а только "утверждает, что есть информация из СМИ, что есть причиненный ущерб".

Адвокаты подали ходатайство о повторном вызове свидетеля на допрос, оно было удовлетворено, однако Гаврилюк не явился.

Между тем председатель правления ПриватБанка Герхард Бёш подтверждает, что у банка нет документов, подтверждающих сумму причиненного ущерба, и он не давал полномочий Гаврилюку писать заявление в БЭБ. А заместители председателя правления финучреждения утверждают, что им вообще не известно о причиненном ущербе, отмечает Лысак.

Как известно, по данным следствия, в 2013-2014 годах Коломойский "путем не внесения наличных средств" вывел из банка 5,7 миллиарда гривен наличных, однако заметили это только осенью 2023 года, после чего арестовали Коломойского и директора киевского филиала банка Сергея Волкова.

Были проведены многочисленные аудиты, в частности во время национализации банка в 2016-м году, которые подтверждают отсутствие состава преступления. Также о невозможности такой сделки говорят и многочисленные свидетели.