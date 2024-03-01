COMFY в 2023 году: помощь армии и расширение онлайн-продаж

Объем помощи защитникам и волонтерам от COMFY составил более 130 миллионов гривен с 2022 года. При этом был открыт 21 новый магазин в 15 городах Украины и уплачено более 1 млрд гривен налогов в государственный бюджет.

Розничный лидер в сфере бытовой техники и электроники COMFY подводит итоги прошлого года, объявляя об успешном развитии бизнеса. Год 2023 принес рост офлайн-сети, увеличение объема онлайн-продаж, улучшение сервиса доставки и вклад в государственный бюджет в размере 1 млрд гривен.

Развитие сети магазинов

В 2023 году COMFY продолжил активно расширять свою офлайн-сеть, открыв 21 новый магазин в 15 городах Украины. Из них 7 магазинов — во флагманском формате. Также год 2023 принес возобновление работы трех магазинов в Харькове, Одессе и Покровске, которые были временно закрыты из-за рисков и разрушения.

Увеличение доли онлайн-продаж

Более 10 лет команда COMFY успешно работает в рамках омниканальной бизнес-модели, активно развивая сферу онлайн-продаж. В 2023 году компания реализовала множество инициатив, направленных на расширение ассортимента товаров, улучшение качества контента в интернет-магазине, повышение эффективности цифрового продвижения и ускорение обработки онлайн-заказов в магазинах.

Как результат, объем онлайн-продаж вырос более чем на 70%, превышая 30% от общего объема продаж компании. Доля мобильного приложения COMFY в онлайн-продажах выросла вдвое.

Новые проекты и лояльность покупателей

Основным принципом работы COMFY является клиентоориентированность. Компания активно фокусируется на удовлетворении потребностей своих клиентов, строя все процессы вокруг обеспечения комфорта покупателей. В конце года успешно был реализован традиционный ежегодный проект "Офис в магазине", в рамках которого офисная команда полностью заменяла продавцов одного из столичных магазинов для более глубокого понимания потребностей клиентов.

Компания предлагает своим клиентам товары, соответствующие принципу "лучшее соотношение цены и качества". Такие товары имеют отметку "КРАЩ" с особой желтой маркировкой.

Расширение территории доставки

В 2023 году клиенты сети получили возможность доставки курьерами Comfy Delivery в 25 000 населенных пунктов Украины "на завтра". Компания активно развивает сеть региональных складов, пересматривает маршруты доставки и укрепляет сотрудничество с почтовыми операторами, чтобы сделать процесс доставки максимально быстрым и удобным для клиентов.

Профессиональные консультации

Контакт-центр компании ориентирован на качественное обслуживание клиентов. Вся консультационная поддержка предоставляется квалифицированными консультантами, которые помогают решить все вопросы и подтвердить заказ по телефону.

Все это позволило компании увеличить объем продаж на 70% по сравнению с 2022 годом, а также достичь показателя клиентской лояльности (NPS) на уровне 65%. Общее количество новых клиентов в 2023 году превысило 1 миллион, а общая клиентская база достигла 11 миллионов.

В результате успешной реализации стратегии роста, компания увеличила объем уплаченных налогов в государственный бюджет Украины на 34%, превысив отметку в 1 миллиард гривен.

Поддержка защитников и волонтеров

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года COMFY еще больше сосредоточился на поддержке украинских защитников и волонтеров. Объем оказанной помощи превысил 130 миллионов гривен, из которых более 28 миллионов гривен было отдано в течение 2023 года.

Эта помощь включала:

Сбор более 5,9 миллиона гривен в поддержку защитников. Предоставление трех грузовиков бытовой техники на сумму более 3 миллионов гривен в июле 2023 года для пострадавших от последствий подрыва Каховской ГЭС, чтобы оборудовать временные жилища. Передача бытовой техники и электроники на почти 17 миллионов гривен по запросам различных подразделений ВСУ и волонтеров в 2023 году.

В конце года, компания также выпустила свою собственную благотворительную коллекцию одежды и аксессуаров под названием "Добро несется". Все доходы от продажи этой коллекции направлены на фонд "Повернись живим".

Кроме того, в 2023 году COMFY начал сотрудничать с организацией "Veteran Hub", которая оказывает поддержку ветеранам, возвращающимся к гражданской жизни. Это сотрудничество заключается в предоставлении психологической и юридической поддержки, а также помощи в трудоустройстве и адаптации. Компания продолжила выплачивать заработную плату своим сотрудникам, которые были мобилизованы в 2023 году.