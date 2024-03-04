Несмотря на войну. Метинвест Ахметова запустил в работу новую угольную лаву в Покровске

На днях в Покровской угольной группе, входящей в состав Метинвеста Рината Ахметова, ввели в эксплуатацию 11-ю лаву по добыче коксующегося угля в 10-м блоке шахтоуправления "Покровское". Она позволит добыть почти 1 млн тонн угля, сообщила пресс-служба компании.

Предприятия Покровской угольной группы продолжают работу, несмотря на близость к линии фронта. Они обеспечивают рабочими местами жителей региона и переселенцев из разных уголков Украины, развивают местные громады, платят налоги и поддерживают экономику страны. Именно поэтому запуск нового очистного забоя — весомое событие для региона и всей страны.

"Своевременная подготовка нового очистного забоя — это положительный результат длительной и напряженной работы каждого работника компании, и наше стабильное будущее. Люди будут обеспечены работой и заработной платой, что очень важно для коллективов, которые ведут производство в прифронтовом регионе. Кроме того, это весомый вклад в поддержание обороноспособности Украины и пополнение бюджетов всех уровней", — отметил генеральный директор "Метинвест Покровскуголь" Андрей Акулич.

Несмотря на сложные горно-геологические условия 11-я лава является одним из перспективных направлений работы компании. Из этого забоя горняки планируют добывать до 2,5 тыс. тонн угля в сутки. Ожидается, что отработка запасов продлится более года.

Как известно, в 2023 году Группа Метинвест перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов. Среди крупнейших по объему отчислений — единый социальный взнос, который составляет 3,3 млрд грн, налог на прибыль — 3,2 млрд грн, и налог на доходы физических лиц — более 3 млрд грн.

Напомним, Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже более 7,6 млрд грн (более $223 млн) за 24 месяца полномасштабного вторжения. Главные направления помощи — поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, громад и защитников Мариуполя.