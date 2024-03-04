Минкультуры и не только: СМИ назвали министерства, которые могут ликвидировать

По словам источника в президентской фракции в Раде, возможно объединение Минагрополитики с Минэкономики, а при этом отсутствие глав Минкультуры и Министерства молодежи и спорта говорит о том, что эти ведомства могут сократить.

В правительстве Украины рассматривается возможность сокращения Министерства культуры и информационной политики и Министерства молодежи и спорта. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает hromadske со ссылкой на неназванный источник в парламентской фракции "Слуга народа".

"Относительно вероятного сокращения этих двух ведомств наш собеседник указывает, что "неудивительно", что министерства не имеют руководителей. Также источник добавил, что Минагрополитики могут слить с Минэкономики", — отмечают журналисты.

Кроме того, по словам источника, также возможно объединение Минагрополитики с Минэкономики.

Вместе с тем, как отмечает СМИ, представитель из "Голоса" утверждает, что сокращений не произойдет, а источник из "Европейской солидарности" сообщает, что обсуждение этого вопроса среди депутатов еще не началось.

В Украине могут сократить министерства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на пресс-конференции 4 марта, заявил о желании сократить количество министерств в правительстве на треть.Он отметил, что следует сократить и количество государственных служащих. Количество министров, по его мнению, должно быть 15-16. В этом году сокращено 20 тысяч государственных вакансий.

Напомним, 4 марта Шмыгаль заявил, что Украина потратит примерно 40 миллиардов на дроны и построит "десятки" заводов. Правительство планирует половину средств, выделенных на закупку оружия, потратить внутри страны.

Также он заявил, что Кабинет министров работает над совершенствованием подхода к бронированию от мобилизации. По его словам, надо учесть, чтобы в первую очередь были забронированы люди, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, критические предприятия.