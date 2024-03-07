Пока компания теряет 400 миллионов ежемесячно полмиллиона гривен тратится на командировки — эксперт рассказал об управлении "Укрнефтебурением"

Полмиллиона гривен за 2 месяца — такую сумму государственных средств якобы на командировку в Прагу потратил за октябрь-ноябрь 2023 года исполняющий обязанности председателя правления государственной компании "Укрнефтебурение" — Олег Мальчик. Эти поездки оплатило государство за счет доходов временно переданной АРМА в управление Укрнафте компании, а только одна из поездок в октябре 2023 года стоила предприятию 148 769 гривен. такие данные в Facebook привел политический эксперт Михаил Шнайдер, передает издание Апостроф.

По его словам Олег Мальчик не только тратит государственные средства, но еще и совершает служебное преступление, ведь проводя по 7-10 дней ежемесячно в Варшаве, где живет его жена и учатся дети, он оформляет это как служебную командировку в Прагу, где "ни разу на самом деле не был".

И все эти поездки происходят под предлогом визитов в компанию, которая никаких отношений с "Укрнефтебурение" не имеет. "Все рандеву происходят за государственный счет, несмотря на четвертый месяц полностью остановленной деятельности "Укрнефтебурения" по добыче газа, после отмены спецразрешения", — отмечает эксперт.

Как подчеркивает Михаил Шнайдер, возглавив "Укрнефтебурение", Олег Мальчик уволил всю юридическую команду УНБ, которая сопровождала судебный кейс с попытками Госгеонедра отобрать у компании спецразрешение на добычу природного газа. Результат — компания уже четвертый месяц подряд полностью остановила добычу газа. А это между прочим от 0,5 до 1 млрд кубометров топлива ежегодно и около 400 миллионов гривен ежемесячно для государственного бюджета.

Но наиболее интересным является то, что в день важнейшего судебного заседания по отмене спецразрешения, господин Мальчик находился в командировке в Праге, в которую так и не доехал, ведь, как считает эксперт, якобы находился с семьей в Варшаве.

В понедельник 11 марта, Олега Мальчика предлагают утвердить "полноценным" председателем правления "Укрнефтебурения", то есть уже без приставки "временно исполняющий обязанности". Результатом этого утверждения станет то, что он получит новый 5 летний контракт с миллионными зарплатами и бонусами и "золотым парашютом" при увольнении.

Как утверждает эксперт, за этим назначением лично стоит руководитель государственной "Укрнафты" Сергей Корецкий.

"Господин Корецкий подбирает себе в команду таких же "достойных" персонажей как и он сам. Чего только стоит последние истории с созданием собственного частного бизнеса в Укрнафте, который оформлен на родную сестру жены господина Сергея, а также довольно прибыльный бизнес по закупкам Укрнафтой МТБЭ у своего бизнес-партнера господина Свирского", — резюмирует Михаил Шнайдер.

Эксперт считает, что ситуацией должны заняться соответствующие государственные органы.