Жумадилов не опроверг причастность своего брата к бизнесу на оккупированных территориях, — Аронец

Глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов отказался опровергать факты, приведенные в расследовании относительно возможной причастности его брата Мурата Жумадилова к управлению российской компанией "Атлант Сервис", которая занимается транспортным бизнесом на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Чиновник заявил, что он не отвечает за своего брата. Об этом на своей странице в Facebook пишет волонтер, основатель Благотворительного Фонда "Потомки Сагайдачного" Александр Аронец, передает "ДС".

Он сообщил, что обратился к Арсену Жумадилову с просьбой прокомментировать его расследование, из которого следовало, что его брат Мурат Жумадилов является одним из руководителей российской компании "Атлант Сервис", зарегистрированной в Симферополе. Эта компания занимается транспортными перевозками из оккупированных украинских городов в Россию. А также финансовыми переводами из/в государство-агрессор.

Волонтер напомнил, что еще в ноябре прошлого года публично задавал господину Жумадилову вопрос о деятельности его брата, и только сейчас чиновник ответил. Аронец приводит скриншот ответа Арсена Жумадилова, в котором тот не стал опровергать изложенные в расследовании обвинения.

"Арсен Жумадилов наконец ответил на некоторые мои вопросы о брате, и отказался опровергать факты моего расследования о том, что его брат ведет бизнес на свежеоккупированных украинских территориях Херсонской и Запорожской областей. Очевидно, подобный бизнес возможен только под "присмотром" ФСБ. Не возразил чиновник того факта, что его брат руководит российской фирмой "Атлант Сервис", которая занимается перевозками в Россию и Европу из оккупированных Скадовска, Мелитополя, Голой Пристани и т.д., а также относительно его причастности к нелегальному бизнесу по денежным переводам из Украины на оккупированные территории и России. Господин Жумадилов написал лишь, что не имеет отношения к деятельности брата, он взрослый человек и сам принимает решение. Считаю это подтверждением изложенной в моем расследовании информации", — пишет Аронец.

Он напомнил, что супруга Арсена Жумадилова в 2021 году получила гражданство России. Однако госслужащий продолжает оставаться в должности, тогда как заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека, жена которого также имела российский паспорт, отстранили от должности.

"Поэтому, поскольку уже все факты, так или иначе известны, единственным арбитром в этой ситуации, на мой взгляд, должна стать Служба безопасности Украины. Им следует исследовать, не может ли ФСБ с помощью соответствующих рычагов влиять на чиновника, ответственного за тыловые закупки в ВСУ? Нормальна ли вообще ситуация, когда жена госслужащего в 2021 году, незадолго до полномасштабной войны, получила гражданство РФ? Напомню, тогда господин Жумадилов тоже находился на высоком государственном посту", — резюмировал Аронец.