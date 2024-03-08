Защита потребителей и конкуренция: новый глава НКРЭКУ рассказал о приоритетах

Новый глава Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк, который назначен 3 марта и уже стал объектом атак анонимных телеграм-каналов, рассказал о приоритетах работы комиссии. По его сообщению в Facebook, это в первую очередь защита прав потребителей, развитие конкуренции, окончательная синхронизация украинского законодательства с европейским.

"И хотя работа Регулятора — это, как правило, не то, что всем нравится и приносит всенародную любовь, но мы будем делать свою работу честно, ответственно и профессионально. Я лично рад всем коммуникациям со СМИ и готов ответить на все вопросы, которые возникают", — написал Тарасюк в своем Facebook, комментируя идентичные по содержанию тексты с обвинениями в его адрес в анонимных телеграмм-каналах.

"Как вы, возможно, знаете в воскресенье я был избран председателем НКРЭКУ и с понедельника я приступил к исполнению своих обязанностей. Как видите, уже через три дня, сообщениями в некоторых анонимных телеграмм-каналах было признано мое бездействие. Это, пожалуй, самая быстрая идентифицированная бездеятельность в истории украинской государственной службы — для установления вердикта хватило всего три дня пребывания в должности председателя Комиссии", — добавил новый глава комиссии.

Напомним, члены НКРЭКУ назначаются распоряжениями Кабинета Министров. Председателя НКРЭКУ избирают члены комиссии сроком на 2 года. НКРЭКУ отвечает за государственное регулирование энергетических предприятий и предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства. 3 марта новым главой НКРЭКУ был избран Валерий Тарасюк, который сменил на этом посту Константина Ущаповского.