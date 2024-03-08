Эксперт призывает СНБО разобраться с Жумадиловым из-за сорванных тендеров на питание армии, — СМИ

Государственный оператор тыла (ГОТ), главой которого является Арсен Жумадилов, после двух сорванных тендеров на питание армии будет заключать договоры с поставщиками продуктов для военных без применения аукционов на Prozorro. Это означает, что отныне не будет никакой публичности и никакой прозрачности по формированию цен закупок и определения победителей. Об этом говорит политический эксперт и блогер Алексей Голобуцкий, передает издание Апостроф.

"Многомиллиардные закупки питания для армии отныне будут проводиться без открытых тендеров на Prozorro. ГОТ во главе с Арсеном Жумадиловым будет заключать договоры с поставщиками без выхода на прозрачные аукционы", — обращает внимание эксперт.

По его словам, отказавшись от Prozorro, Жумадилов фактически аннулировал достижения Антикоррупционного Совета при Минобороны.

Голобуцкий предполагает, что Жумадилов мог намеренно отменить результаты пищевых тендеров 22 февраля и сорвать аукцион на Prozorro 6 марта, когда поставщики отказались принимать в нем участие из-за нереалистичных условий главы ГОТ.

"Похоже на то, что это была часть игры и большого плана — вывести в тень все закупки продуктов питания для ВСУ и перебрать на себя единоличный контроль за рынком, единолично диктуя правила. Речь идет о колоссальных суммах контрактов: только на одном тендере 6 марта разыгрывались лоты на почти 11 миллиардов грн", — подчеркнул блогер.

В Украине нельзя проводить закупку еды для армии за закрытыми дверями одного чиновника, добавил Голобуцкий.

"Армии и обществу необходима немедленная реакция министра обороны, СНБО и Президента. Когда Украина со всего мира выпрашивает по копейке на армию, системная деятельность Жумадилова может вызвать негативную реакцию западных партнеров, а также избирателей в странах Запада", — констатировал он.