Мобилизация в Украине: нардеп объяснил, кого из студентов заберут в армию

Украинцы будут иметь право на отсрочку в случае получения последовательного высшего образования — среднего специального, предвысшего, высшего и магистерского, а также аспирантуры.

Граждане Украины, которые получают высшее образование, будут иметь право на отсрочку, однако для уклонистов устранят возможность злоупотреблений, рассказал в интервью Оbozrevatel нардеп Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

Он пояснил, что речь идет о тех случаях, когда соискателем второго, третьего или четвертого высшего образования является мужчина призывного возраста.

По словам Вениславского, такая ситуация не соответствует нормам права на образование, которое гарантирует Конституция. Таким образом, право на отсрочку сохраняется, поэтому речь идет об оптимальном решении для получения последовательного высшего образования: среднего специального, предвысшего, высшего и магистерского, а также аспирантуры. Таким образом, человек может иметь право на отсрочку, если получает образование последовательно по этим ступеням.

Вместе с этим депутат отметил, что получение в Украине первого высшего образования, а также других последовательных степеней происходит за государственный счет. А вот второе высшее образование другого профиля получают по контракту.

Вениславский добавил, что с началом российского полномасштабного вторжения часть высших учебных заведений начинали брать на контрактную форму обучения почти всех желающих. Прежде всего на обучение принимали почти каждого, кто заплатил 20 тысяч гривен, то есть именно за такую сумму человек мог получить отсрочку от мобилизации. Однако в дальнейшем такие действия будут прикрываться, и в таких случаях основания для отсрочки не будет.

Напомним, что 12 марта 38-летний мужчина получил приговор суда на трехлетнее заключение за отказ от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно постановлению суда, житель Волынской области не имел законных оснований, чтобы получить отсрочку, сообщили в пресс-службе Волынской областной прокуратуры.

Также 10 марта нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что вопрос с мобилизацией инвалидов в Украине урегулируют в ближайшее время. По его словам, отсрочка не освобождает от службы, а лишь откладывает выполнение военных обязанностей на определенный срок.