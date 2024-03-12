Народный депутат требует от "Нафтогаза" разобраться с нарушениями в "Укрнафте", — СМИ

Новосозданный Наблюдательный Совет "Укрнафты" должен проверить ряд нарушений, которые были замечены за предприятием и его администрацией. Такого мнения придерживается народный депутат Алексей Кучеренко. На своей Facebook-странице политик сообщил, что отправил в Наблюдательный Совет, а также руководству "Нафтогаза" депутатское обращение о необходимости в тщательной проверке, передает "Телеграф".

Он также перечислил перечень первоочередных задач, которые, по его мнению, должны быть в первую очередь решены "уважаемыми надзирателями".

По словам Кучеренко, Новый наблюдательный совет будет вынужден играть на юридическом "минном поле" как из-за решения о временном изъятии корпоративных прав частных инвесторов на время войны, так и из-за нарушений, допущенных во время этого процесса и формирования органов управления компании в ноябре 2022 года. Сейчас продолжаются судебные процессы, которые могут привести к аннулированию или пересмотру решений предыдущего наблюдательного совета, менеджмента или госакционеров и госорганов.

Однако из-за того, что на это повлиять невозможно, членам нового Наблюдательного Совета стоит сосредоточить внимание на четырех приоритетах.

Конфликты интересов в "Укрнафте"

"Наблюдательный совет должен сформировать комитет по вопросам аудита и комитет по назначениям и вознаграждениям, возглавляемые независимыми членами. В компании более года не работает функция внутреннего аудита — это должно наконец измениться. Кроме того, наблюдательный совет должен дать надлежащую оценку очевидным конфликтам интересов на уровне руководителя компании. Прежде всего речь о треугольнике "Укрнафта", "УЗ" и "Идеалист", а также о основанном на родственных связях сотрудничестве между "Укрнафтой" и ООО "Украинский топливный стандарт"", - пишет нардеп.

Также, по его словам, Наблюдательному Совету стоит оценить необходимость пребывания на руководящих должностях "Укрнафты" экс-чиновников, к которым есть вопросы у антикоррупционных органов. В качестве примера он приводит бывшего заместителя председателя ФГИУ Дениса Кудина, который сейчас является вице-президентом по вопросам стратегии и развития компании.

"Он имеет статус подозреваемого в расследовании НАБУ по завладению активами "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании"", - подчеркивает Кучеренко.

Построение система оценки работы менеджмента

К этому же пункту политик относит и необходимость надлежащей оценки результатов работы "Укрнафты" за прошлый год.

"Финансовые-экономические результаты "Укрнафты" за прошлый год сформированы за счет ресурсов и финансовых потоков "Укртатнафты", о чем свидетельствуют финпланы и финрезультаты обоих предприятий. Отсюда рост дохода и прибыли "Укрнафты" на фоне стагнации добычи. Учитывая активную пиар-компанию о достижениях 2023 года, менеджмент "Укрнафты" скорее всего будет претендовать на немалые бонусы. Со своей стороны наблюдательный совет должен трезво подойти к этому вопросу, в т.ч. учитывая кейс с выплатой бонусов руководителю НАК "Нафтогаз Украины"", - объясняет Алексей Кучеренко.

Проведение внутренних расследований

По словам депутата, нынешнему Наблюдательному Совету следует разобраться с известными случаями злоупотреблений в сфере закупок.

"Речь о контрактах по закупке по завышенным ценам труб у "Интерпайпа", метанола у "Нарни-Трейд" и МБТЕ у AGTG S.A., переплата по которым составляет несколько сотен миллионов гривен. Некоторые из этих случаев уже расследуют антикоррупционные органы, однако внутри компании должна быть проведена работа над ошибками и созданы предохранители от их повторения в будущем. Наблюдательному совету стоит также обратить внимание на закупки для сети АЗС, выведенные за пределы Прозорро внутренним распоряжением, — это зона риска", — подчеркивает политик.

Контроль над поиском партнеров

В первую очередь, говорит Кучеренко, внимание следует обратить на партнеров, которых ищут для разработки месторождений. Этот процесс в "Укрнафте" продолжается с 2023 года.

"Как следует из заявлений представителей компании, привлечение партнеров должно происходить на условиях открытого конкурса. В то же время, в описанном на корпоративном сайте алгоритме отбора потенциальных инвесторов конкурс не упомянут вообще, только двусторонние переговоры. То есть вместо открытого конкурса с понятными критериями отбора можем получить отбор в ручном режиме — это должно быть звоночком для наблюдательного совета.

Кроме того, согласно заявлениям "Укрнафты" среди механизмов сотрудничества предпочтение будет отдаваться соглашениям о разделе продукции (СРП). Согласно Закону Украины "О соглашениях о разделе продукции" после заключения СРП специальное разрешение на пользование недрами подлежит переоформлению на имя всех инвесторов-участников соглашения, а значит "Укрнафта" лишится контроля над частью собственных месторождений. ЗаключениеСРП на 20 лет в условиях когда миноритарный пакет акций находится в руках государства временно на время войны влечет за собой целый ряд юридических рисков как для потенциальных партнеров так и для "Укрнафты" и государства, которые вынуждены будут предоставлять дополнительные гарантии инвесторам", — говорит депутат.

По его мнению, более продуктивным было бы привлечение инвесторов по договорам по предоставлению услуг с риском, тем более, что похожий механизм уже использовался в отрасли, в частности "Укргаздобычей".

Алексей Кучеренко подчеркивает важность реформы корпоративного управления "Укрнафты". Он говорит, что на замену бесконечным лозунгам и пустым презентациям в конце концов должны прийти абсолютно конкретные действия и ответственность конкретных лиц за совершенные поступки. Именно такой целью и является его обращение к Наблюдательному Совету и руководству "Нафтогаза".