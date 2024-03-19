Модные тренды в дизайне ковров

Ковровые изделия – не только предмет декора интерьера. Это важный элемент создания уюта и особого стиля в доме. С помощью комбинации различных цветов, фактур и размеров ковров можно придать особую атмосферу любому пространству.

Ниже с командой Kylymia мы рассмотрим модные тенденции в дизайне ковров, которые будут преобладать в этом году. Но также будут оставаться популярными еще долгое время.

Цветовая гамма

В этом году в моде остаются природные и земляные оттенки – коричневый, серый, бежевый, приглушенные зеленый и синий. Такие цвета великолепно впишутся в любой интерьер, дополняя и оживляя его. Ковры этих цветов можно смело комбинировать между собой даже в одном пространстве за счет их универсальности и нейтральности. На фоне ярких акцентов в виде штор, мебели или картин, ковровые изделия в этих оттенках будут смотреться особенно выигрышно.

Узоры

Не только однотонные ковры пользуются спросом. Разнообразные узоры как ярких, так и приглушенных тонов, добавляют индивидуальность и изюминку интерьеру. Ниже рассмотрим некоторые из самых популярных вариантов.

Природные узоры

Всевозможные принты, вдохновленные природой, придадут пространству особый шарм и уют. Из них можно выделить животные принты (зебра, леопард) и растительные (цветы, ветки, лисья). Такие ковры хорошо подойдут под интерьер в стиле минимализм.

Геометрия

Геометрические принты на коврах встречаются повсеместно, только теперь в современной интерпретации. Для них используют контрастные цвета и различные формы. В основном, встречаются модели в полоску, с кругами, волнами и абстрактными узорами. Это замечательное решение для современного дизайна.

Также стоит помнить, что геометрические рисунки, особенно полосы, способны визуально менять размеры пространства. Горизонтальные линии создают иллюзию дополнительной ширины комнаты, вертикальные – делают помещение короче и выше.

Текстуры

Текстура ковра, несомненно, также имеет значение и тут тоже есть свои тенденции.

Натуральные

Последние годы в тренде ковры из натуральных материалов, как и другие предметы интерьера, и их популярность будет только расти. Они экологичны и имеют очень интересную текстуру в зависимости от материала. К ним относятся ковры из шелка, хлопка, льна, шерсти, джута, сизаля и даже водорослей.

Длинный ворс

Высоковорсные ковры остаются популярными уже не один десяток лет. Особенно часто их выбирают для спален и гостиных. Можно экспериментировать с цветами, выбирая более яркие и контрастные, но, все же, в моде остаются ковры с высоким ворсом в классических тонах.

Разная длина ворса

Очень интересно смотрятся ковры, в которых комбинируется высокий и короткий или средний ворс. Это создает необычный 3Д эффект, вносит глубину и разнообразие.

Как видите, модные тенденции диктуют свои правила, при этом в тренде среди ковров всегда остаются и будут оставаться нейтральные природные цвета, классические узоры, и природные материалы. Выбирая такие ковры, вы подарите своему интерьеру вневременной характер и не будете зависеть от модных течений.