ITOXI и ГеройКар способствовали подписанию меморандума между Агентством оборонных закупок и KG Mobility Corp для обеспечения ВСУ транспортом, — "Дело"

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны и корейский производитель автомобилей KG Mobility Corp (SsangYong) подписали меморандум о сотрудничестве в закупке транспорта для нужд Вооруженных Сил Украины, передает портал "Дело".

"Для проведения эффективных закупок пикапов важно налаживать прямое сотрудничество с производителями. Ведь отсутствие дополнительных посредников при заключении контракта позволит нам получать самые выгодные цены и обеспечивать военных большим количеством транспорта", — отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

В сообщении отмечается, что агентство уже наработало предложения по изменениям в законодательство, которые позволят закупать пикапы и другие необходимые для нужд ВСУ товары без уплаты акциза, пошлины и НДС. В планах — подписание нескольких прямых соглашений с крупнейшими производителями пикапов, чтобы диверсифицировать риски и обеспечить лучшие ценовые предложения.

Справка:

Ukrainian ITOXI UA создана с целью усиления сотрудничества между деловыми кругами Украины и Кореи. Целью ITOXI UA является играть ключевую роль в развитии экономического и инвестиционного сотрудничества между Кореей и Украиной.

Благотворительный проект ГеройСаг создал единую национальную платформу по снабжению ВСУ колесным транспортом и уже почти два года обеспечивает пикапами военных. За это время проект закупил 500 пикапов для войска и наработал глубокую экспертизу в вопросах закупки и поставки автомобилей для ВСУ.