Убийство украинки в Германии: силовики нашли младенца погибшей женщины, — СМИ (фото)

Маленькую девочку, которая родилась всего несколько недель назад, нашли под присмотром двух мужчин. Их задержали по подозрению в убийстве гражданки Украины.

В Германии правоохранители нашли 5-недельную девочку, которая исчезла после убийства ее матери — 27-летней беженки из Украины. Младенцем занимались двое мужчин. Об этом сообщает ВILD.

Ребенка украинки, убитой в Германии, нашли живым.

Сотрудники полиции из города Мангейм обнаружили девочку, которая родилась всего несколько недель назад, под присмотром двух мужчин. Мужчины, у которых нашли младенца, уже арестованы — их подозревают в убийстве женщины.

След ребенка потерялся после того, как ее мать — 27-летнюю украинку — убили в городе Хоккенхайм.

Сейчас, согласно заявлению полиции, девочку отправили в больницу. Анализ ДНК подтвердил, что это дочь недавно убитой гражданки Украины.

Сейчас правоохранители пытаются найти 51-летнюю бабушку девочки, тоже беженку из Украины. Она исчезла вместе с дочерью и внучкой на прошлой неделе.

Убийство украинки в Германии: что известно

В Германии в районе Баден-Вюртенберг прохожий нашел тело женщины со следами насильственной смерти. Убитой оказалась 27-летняя беженка из Украины, которая месяц назад родила ребенка. Ее малыш и мать исчезли.

Дочь убитой украинки

Тело женщины нашли на военном пункте пропуска на местной реке. Вскрытие показало, что украинку убили.

Известно, что она жила с маленькой дочкой и своей 51-летней мамой в доме для беженцев. Обе женщины исчезли в прошлый понедельник, тогда как тело 27-летней нашли в четверг.

51-летняя пропавшая Марина Стеценко

Напомним, что в Косово при странных обстоятельствах нашли мертвой 23-летнюю украинку. Родственники говорят, что незадолго до смерти Елена звонила маме и говорила, что находится на автозаправке. После смерти у девушки при себе не обнаружили ни телефона, ни документов, ни других личных вещей.