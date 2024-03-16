Столичная судья Трофименко отказалась комментировать покупку люксового авто во время войны — СМИ

Судья Хозяйственного суда Киева Тамара Трофименко, которая в разгар полномасштабной войны стала обладательницей нового VOLVO за почти 2,5 млн грн, отказалась комментировать целесообразность этой покупки и происхождение состояния. Она посоветовала журналистам обратиться к пресс-секретарю и покинула зал заседаний, пишут "Украинские новости", передает издание "Апостроф".

Тамара Трофименко, которая работает судьей столичного Хозсуда, в июле 2023 года приобрела новый автомобиль VOLVO XC60 за 64 тыс. долл.(2,4 млн грн). Это — не первая иномарка в автопарке судьи: в 2020 году она стала обладательницей Subaru Forester за более чем миллион гривен (около 38 тыс. долларов США). Кроме того, в декларации судьи журналисты издания "СтопКор" обнаружили ряд объектов недвижимости, записанных на членов семьи.

Журналисты пытались пообщаться с самой судьей во время одного из заседаний и взять у нее комментарий, но попытка оказалась тщетной. В частности, ее спросили, насколько целесообразно в разгар полномасштабной войны покупать авто за 2,5 млн грн. Также поинтересовались ее отношением к инициативе ликвидировать Хозяйственный суд. Однако все вопросы Тамара Трофименко оставила "без комментариев". Женщина посоветовала репортерам обратиться в пресс-службу, "собрала свои вещи и буквально убежала из судебного зала в другое помещение", говорится в материале.

При этом судья Трофименко может стать субъектом дисциплинарного процесса из-за действий, которые указывают на возможный конфликт интересов.

"Так, госпожа Тамара приняла решение в пользу адвоката Павла Чепурды, который был ее доверенным лицом — вероятно, в нарушение судейской присяги. По этим фактам ВККСУ, ВСП и НАПК могут инициировать производство в отношении Трофименко", — пишут журналисты.

Также стало известно, что Тамара Трофименко в ближайшее время будет проходить оценку, поэтому активисты ГО "Стоп коррупции" планируют обратиться к ВККСУ для дополнительной проверки указанных фактов во время оценки судьи.