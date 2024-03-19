Хочу миллион и на Мальдивы: самый крупный коррупционный скандал за 2023 год по версии Фокуса

На первом месте в рейтинге Фокуса, посвященному топ-15 коррупционным делам в Украине за 2023 год, оказалось дело чиновницы, которая мечтала получить миллион долларов и поехать на Мальдивы.

Фокус опубликовал рейтинг "Война воровству не помеха: топ-15 скандальных коррупционных дел в Украине в 2023 году", где первое место заняла крупномасштабная схема, в которую была вовлечена бывшая временная глава Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

Подозрения в причастности к этому делу падают на бывшую исполняющую обязанности руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, которая также руководила Комиссией по остановке регистрации налоговых накладных и расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Согласно сообщениям ГБР, она злоупотребляла своим положением и схемами, в результате чего более 15 миллиардов гривен попали в теневой оборот.

Кроме того, было обнаружено незаконное получение возмещения НДС на сумму около 30 миллиардов гривен. У подозреваемой проведены обыски, в результате которых обнаружены ценности и наличные деньги на общую сумму более 158 тысяч долларов США, а также "списки желаний", в которых она, по всей видимости, хотела получить миллион долларов, поездки на Мальдивы и другие дорогостоящие приобретения.

Общая сумма, которая фигурирует в деле, составляет 45 миллиардов гривен. Дело находится на стадии расследования и фигурантка остается на свободе.

Ознакомиться с эксклюзивным рейтингом Фокуса "Война воровству не помеха: топ-15 скандальных коррупционных дел в Украине в 2023 году" можно по ссылке.