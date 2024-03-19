Рейтинг Фокуса: самые громкие случаи воровства на украинских защитниках во время войны

Согласно рейтингу Фокуса, одним из самых скандальных коррупционных расследований в 2023 году было дело о закупках яиц и других продуктов питания для военных по завышенным ценам.

Фокус опубликовал рейтинг "Война воровству не помеха: топ-15 скандальных коррупционных дел в Украине в 2023 году", где особое внимание уделено случаям воровства на украинских защитниках в разгар войны. Самыми громкими были дела о закупках продуктов питания для военных по завышенным ценам, боеприпасов, которые так и не получили ВСУ, и амуниции из некачественных материалов, которые представляли угрозу для жизни бойцов.

Яйца по 17 грн

Журналистское расследование, которое обнародовало факты завышения цен при закупках продуктов питания для Вооруженных сил Украины, привлекло внимание Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (ГБР) и Офиса генерального прокурора. Со временем детективы выявили многомиллионные коррупционные схемы в Министерстве обороны, где цены на продукты питания значительно превышали их рыночную стоимость. Отчеты показали, что поставщики продуктов получали сверхприбыли на фоне активных военных действий. Детальный анализ выявил, что цена на яйца, к примеру, выросла с 7 до 17 гривен за штуку, вызывая возмущение общества и ведомственных органов.

Представители НАБУ и ГБР выявили, что многие поставщики систематически завышали цены на продукты для военных нужд, при этом используя различные механизмы для скрытия коррупционных схем. В результате обысков и анализа финансовых документов было обнаружено, что в период с февраля 2022 года по июнь 2023 года недобросовестные лица организовали преступную схему и значительно завышали цены на различные продукты для Министерства обороны. Это привело к значительным потерям бюджета на фоне военных действий, а также стало причиной недовольства общества.

На данный момент дело находится на стадии расследования, и не существует окончательных судебных решений. Однако ведомство уже приняло ряд мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем. В частности, введены предельные цены на продукты, а также создано агентство DOT, которое будет ответственно за закупки продуктов питания для военных нужд. Эти шаги направлены на устранение коррупционных рисков и обеспечение более прозрачных и эффективных закупок для Вооруженных сил Украины.

Дело о боеприпасах для ВСУ

Расследование началось в 2023 году в ходе аудита Министерства обороны, а подозрения со стороны СБУ были выдвинуты 27 января 2024 года.

Журналистское расследование, опубликованное в ноябре 2023 года, утверждало, что Минобороны потратило два миллиарда гривен на три контракта о закупках для украинских вооруженных сил. Однако ни одна из сделок не была выполнена, и товары не доставлены военным. Следствие выявило связь между контрактами Министерства обороны и несколькими компаниями, включая "Львовский арсенал", WDG promet и Sevotech.

СБУ подтвердила попытку хищения государственных средств на закупках боеприпасов. Чиновники заключили контракт на закупку артснарядов, перевели сумму на счета предприятия, а затем часть денег перечислили на счета иностранной структуры. Однако заказанные боеприпасы так и не были доставлены.

Один из фигурантов был задержан при попытке покинуть страну и находился под стражей. Уголовное производство возбуждено по результатам аудита Государственной аудиторской службы Украины.

В ноябре 2023 года журналисты выявили, что Минобороны заключило три контракта на закупки для Вооруженных сил Украины на сумму более двух миллиардов гривен, но товары так и не были доставлены военным. СБУ подтвердила факты попыток хищения государственных средств на закупках боеприпасов, начиная с августа 2022 года. Некоторые фигуранты были задержаны, а расследование продолжается.

Каски и бронежилеты с угрозой для жизни

В рейтинге Фокуса есть также дело, связанное с недостаточным качеством касок и бронежилетов.

Сумма, по которой идет речь в этом деле, достигает 1,4 миллиарда гривен. Подозреваемыми являются бывший заместитель министра обороны Украины и руководитель одного из департаментов Министерства обороны. Первое подозрение было объявлено 1 февраля 2023 года, а еще одно – 10 октября 2023 года.

По данным ГБР, подозреваемый, уже уволенный замминистра обороны, предположительно, связан с приобретением бронежилетов, касок и других предметов для украинских военнослужащих низкого качества на сумму более 1 миллиарда гривен. Фигуранты дела, по данным ведомства, не только знали о низком качестве продукции, но и заставляли принимать ее на склады.

Оба подозреваемых находятся под стражей. Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Более подробно читайте в эксклюзивном рейтинге Фокуса "Война воровству не помеха: топ-15 скандальных коррупционных дел в Украине в 2023 году" можно по ссылке.