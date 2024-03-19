Барабаны, морковь и аэропорт: самые странные коррупционные схемы, из-за которых объявили подозрения

В самых "нелепых" коррупционных делах фигурируют суммы от 900 тыс. грн до 10 млрд грн, выяснили правоохранители. Среди подозреваемых — представители местной власти и недобросовестные предприниматели.

В течение двух лет полномасштабной войны украинские чиновники отличились в коррупционных делах, в которых фигурируют довольно необычные объекты злоупотребления. Некоторые предприимчивые чиновники "зарабатывали" на поставке моркови, яиц и других продуктов питания для военных ВСУ. Другие пытались порадовать украинцев барабанами, которыми планировали оборудовать бомбоубежища. Также были сделки большего масштаба, касающихся аэропорта. О самых "нелепых" коррупционных схемах можно узнать из рейтинга "Война кражам не помеха: топ 15 скандальных коррупционных дел в Украине в 2023 году", составленного изданием Фокус.

Деятельность фигурантов из топ 15 расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Одно из дел — о барабанах для киевского бомбоубежища — уже поступило в суд. Другие два — в процессе расследования: первое касается злоупотреблений в Министерстве обороны, второе — обогащения чиновников в Одесской области.

Коррупция в Украине — дело о морковке и яйцах

Дело о яйцах — #2 в рейтинге. Общая сумма злоупотреблений в схеме "заработка" на продуктах достигла суммы в 10 млрд грн. Все началось с так называемых "золотых яиц": их покупали по 17 грн за штуку, тогда как в розницу они стоили в 2,5 раза меньше — 7 грн. Расследование, которое начал журналист "Зеркало недели" Юрий Николов, продолжили специалисты НАБУ и Минобороны. Они выяснили, что фигуранты пытались продать Минобороны 360 тонн испорченных продуктов: гнилой моркови, капусты, лука, мандаринов и тому подобное.

Пресс-служба министерства рассказала детали дела об испорченной моркови. Недобросовестный поставщик планировал отправить продукцию в воинскую часть, которая держит оборону на восточном участке фронта. Поставку заблокировали в январе 2024 года: предложили компании, причастной к сделке, или компенсировать расходы государства, или заменить продукцию.

В феврале в Минобороны рассказали, что больше подобных сделок не будет. Для этого разработали специальную двухуровневую процедуру закупок и установили предельную цену. Благодаря этому уверены, что "яиц по 17 грн" больше не будет.

Дело об Одесском аэропорте

Дело об аэропорте — #3 в рейтинге. Сумма злоупотреблений — 2,5 млрд грн, — именно такими были убытки государства. Фигуранты — бывший мэр Одессы, его заместитель и местные бизнесмены. В 2011 году сообщники создали компанию, которая была нужна якобы для управления одесским аэропортом. Аэропорт поделили между компанией и горсоветом — 75% на 25%. Благодаря такому разделению государство полностью потеряло контроль за работой предприятия и не имело доступа к прибыли.

Согласно данным расследования НАБУ, подозреваемые незаконно завладели имуществом на сумму 118 млн грн и доходами на сумму 2,5 млрд грн. Трем фигурантам выдвинули подозрения по двум статьям: ч. 5 ст. 191 (за присвоение имущества) и ч. 2 ст. 366 (за служебный подлог). Правоохранители не называли имена причастных к сделке лиц, но в августе 2023 года НАБУ объявило в розыск по указанным статьям экс-мэра Одессы Алексея Костусева.

Как киевские чиновники покупали барабаны

Дело о барабанах — #14 в рейтинге. Сумма злоупотреблений в этой схеме — 1,76 млн грн. Главные фигуранты — чиновники районных администраций Киевского городского совета, которые объявили на Prozorro тендеры на закупку вещей для бомбоубежищ. Летом 2023 года журналисты установили, что "необходимыми" вещами для людей, которые прячутся от ракет ВС РФ, являются овощерезка (за 1,5 млн грн), сковородки (за 1,5 млн грн), барабаны (900 тыс. грн), конструкторы (1 млн грн).

Скандальными закупками занимались в отделе управления образования Днепровской РГА. Начальница отдела образования объясняла, что таким образом хотела облегчить психологическое состояние детей и взрослых в бомбоубежищах. Объяснения не удовлетворили антикоррупционные и правоохранительные органы — в августе 2023 года фигурантка получила подозрение по статье о "злоупотреблении служебным положением". В сентябре ей избрали меру пресечения — два месяца домашнего ареста: о продлении судебного разбирательства официальной информации нет.

Отметим, на первом месте рейтинга — дело о 45 млрд грн, к краже которых причастна экс-исполняющая обязанности руководителя Главного управления Государственной налоговой службы Киева.

Ознакомиться с эксклюзивным рейтингом Фокуса "Война воровству не помешает: топ 15 скандальных коррупционных дел в Украине в 2023 году" можно по ссылке.