"На заказ" жгли дома по всей Украине: полиция ликвидировала преступную группу (видео, фото)

Фигуранты организовывали выезд на место происшествия в любую точку страны и забрасывали помещения людей бутылками с зажигательной смесью, снимая поджог чужого имущества на камеру. Отснятые видеозаписи они присылали заказчикам. Цена "услуги" — от 500 до 3000 долларов.

Правоохранители ликвидировали организованную преступную группу, которая на заказ сжигала жилье граждан по всей Украине. Стоила соответствующая "услуга" от 500 до 3000 долларов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Организаторами преступной группы оказались 20-летний и 26-летний жители Киевской и Черниговской областей. Для выполнения "грязной" работы они привлекли девять жителей Киевской и Житомирской областей в возрасте от 17 до 34 лет, сами же принимали заказы на поджоги и распределяли между членами ОПГ деньги, полученные за их совершение.

Как фигуранты выполняли "заказ"

По информации в пресс-службе Нацполиции, фигуранты организовывали выезд на место происшествия в любую точку страны и забрасывали дома и квартиры бутылками с зажигательной смесью, снимая поджог чужого имущества на камеру.

Впоследствии снятые видеозаписи они присылали заказчикам, чтобы подтвердить выполнение. За услугу просили от 500 до 3000 долларов.

Таким образом подозреваемые успели нанести ущерб четырем квартирам и пяти домам в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

У участников группы провели обыски

Следователи Нацполиции провели 24 обыска по местам проживания участников группы и собрали неопровержимые доказательства причастности к серийным поджогам всех одиннадцати участников преступной группы.

В частности, правоохранителям удалось изъять:

боеприпасы;

более 10 тысяч долларов в разной валюте;

мобильные телефоны, на которые принимались заказы и снимались преступления;

банковские карты, на которые перечислялись средства за содеянное.

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора всем участникам преступной группы, включая организаторов, сообщено о подозрении за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

"Подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов. Им грозит до десяти лет лишения свободы", — добавляют в пресс-службе.

Фото: https://www.instagram.com/uzelkov_official/

Напомним, 19 марта в ГПСУ сообщили, что украинские пограничники в сотрудничестве с сотрудниками Национальной полиции задержали гражданина Венгрии, который пытался вывезти украинку в Королевство Камбоджа для сексуальной эксплуатации.