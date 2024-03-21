Чем выделяется Айфон 15 Про: стильный флагман "ол-инклюзив"

Айфон 15 Про — это любовь с первого взгляда. Во-первых, смартфон буквально с пылу с жару. Вышел осенью 2024 года и является одним из самых интересных предложений от купертиновцев. От пятнадцатого Айфона его отличает приличный багаж интересных фишек. В то же время Про Максу он уступает незначительно, а стоит ощутимо меньше. Если говорить о цене, у iPhone 15 Pro она балансирует с качеством. По характеристикам понятно, за что приходится платить.

В глаза бросается элегантный дизайн мобильного телефона. Титановый корпус — новшество для Apple. Металл серебристо-белого цвета используют и конкурирующие бренды, но их разработки заметно отличаются от Pro-Айфонов пятнадцатого поколения.

Характерные особенности титанового дизайна:

1. Корпус-плитка. С плоскими гранями, обеспечивающими надежную посадку в руке.

2. Кнопка действия. Расположена на месте тумблера для перехода в беззвучный режим.

3. Четыре варианта цвета. В компании естественного титанового — синий, белый и черный. Все — с приятным металлическим отливом.

4. Динамический островок. Если раньше визитной карточкой Эпл Айфона была монобровь, теперь ее место занимает практичный и удобный элемент для взаимодействия с интерфейсом.

5. Матовая текстурированная задняя панель. В отличие от быстро марающихся глянцевых телефонов, Айфон 15 Про залапывается меньше. А оттенок Natural Titanium — еще и "скрадывает" царапины.

Помимо привлекательного внешнего вида, еще несколько веских аргументов в пользу смартфона.

Вариативность памяти

15 Про принадлежит к смартфонам с Терабайтом памяти. Именно столько доступно в максимальной конфигурации. Она ориентирована на пользователей с высокими требованиями к "железу" и функциональным возможностям. В самый раз для мобильной съемки, монтажа видео, редактирования фото, блогинга.

Посередине — сразу 2 варианта: на 256 Гб и 512 Гб. Оба подходят для комбинированного стиля эксплуатации. Хватает для работы, развлечений и творчества.

Самый доступный Айфон 15 Про — на 128 Гигабайт. При скромных запросах — оптимален. Достаточно время от времени подчищать основные разделы хранилища, чтобы исключить недостаток памяти. Для грамотной организации хранения данных можно задействовать "облако".

Продвинутый процессор

A17 Pro выгодно выделяется на фоне предыдущих версий процессоров Эпл. Он также достойно конкурирует с микрочипами для смартфонов от других популярных производителей. Плюсы чипа выражаются в быстродействии (значения при разных нагрузках определены бенчмарками), оптимизированных нагрузках на батарею, а также в стабильности многозадачного режима.

Характеристики А17 Про в цифрах:

6 ядер, 2 из которых отвечают за сложные вычислительные задачи и еще 4 — за базовые;

6-ядерная графика;

нейропроцессор на 16 ядер.

Уровень автономности

Автономность принято считать не самой сильной стороной Айфонов. В смартфонах действительно стоят батареи меньшей емкости, чем используют в устройствах на базе Андроид. Однако оптимизированная операционка в тандеме с продвинутым процессором делают свое дело. iPhone 15 Pro точно нельзя назвать "слабаком" в плане автономности. Его заряда хватает примерно на 23 часа трансляции видеоконтента. При более реалистичных нагрузках (таких, как просмотр контента в режиме онлайн, мобильный гейминг, работа в приложениях, связь и съемка на основную камеру) девайс держится около 10 часов, что тоже неплохо.

В обзоре достоинств эффективная тройная камера, которая отлично снимает при любом освещении благодаря основному сенсору на 48 Мп, вариативному зуму, умной вспышке и другим фишкам. Плюс для геймеров и контентмейкеров — экран 120 Гц, демонстрирующий плавную картинку без очевидных цветовых переходов, шлейфов и искажений.