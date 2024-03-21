"Там был насморк": инженер объяснил, почему о проблемах с метро в Киеве не говорили раньше (видео)

Временно исполняющий обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский рассказал, что подтопление на станции метро "Демеевская" фиксировалось с самого начала ее строительства — еще в 2010 году.

В четверг, 21 марта, состоялось первое заседание ВСК по вопросам исследования эффективности работы органов публичной власти Киева по закрытым станциям "Киевского метрополитена". Об этом сообщил в Facebook председатель ВСК, народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

В ВСК приняли участие представители центральной власти, местной власти и эксперты

"В течение двух часов присутствующие пытались разобраться в причинах закрытия станций метро ("Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демеевская", — ред.), проблематике разрушения в тоннеле киевского метрополитена, а главное — что нужно для того, чтобы исправить текущее положение вещей", — написал Безгин.

Временно исполняющий обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" и главный инженер Виктор Выговский рассказал, что подтопление на станции метро "Демеевская" фиксировалось с самого начала ее строительства — еще в 2010 году. Тогда проблемы, по его словам, ликвидировали.

"Ситуация повторилась в 2019 году, после чего также были выполнены все необходимые работы по ликвидации. В ноябре 2023 года обнаружили вытекание грунтов, из-за чего и закрыли перегон", — сказал он.

Выговский сравнил проблемы, которые возникали в свое время на синей ветке столичного метрополитена с насморком у человека.

"Есть вопросы, которые служба может решать сама, исходя из инструкций, регламентов и своей компетенции. Это примерно похоже на то, если у человека насморк, то он не идет делать рентген, узи, два десятка анализов. Он просто обращается к врачу, определяет определенные простейшие лекарства и дальше идет заниматься работой. Такая же ситуация и здесь. Она ничем не отличается с точки зрения содержания по необходимости принятия мер... Там был насморк и не было ничего такого, чтобы надо было обращаться к врачу и делать операции. Для чего обращаться к консилиуму, чтобы говорить полечите мне насморк?", — сказал Выговский.

Выговский о "насморке в метро" с 9:11

В свою очередь городской голова Киева Виталий Кличко выразил убеждение, что движение метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" может быть восстановлено до конца лета 2024 года.

Смета ремонта тоннеля, по его словам, составляет 400 млн гривен. Деньги берут из резервного фонда бюджета.

Напомним, 8 декабря 2023 года в столице закрыли несколько станций метро из-за срочного ремонта на перегонном тоннеле между "Демеевской" и "Лыбедской". Причина — разгерметизация тоннеля и появление трещин в стенах.

30 января стало известно, что между станциями киевского метро "Лыбедская" и "Демеевская" построят новый участок тоннеля на замену аварийному.