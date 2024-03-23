Найденный на Волыни артефакт времен Руси покажут в Национальном музее истории Украины (фото)

Образец искусства Киевской Руси, по словам руководителя Волынской археологической экспедиции, связан с выдающимся храмом Галицко-Волынского государства.

В Национальном музее истории Украины готовятся к презентации уникального памятника — каменной плиты с изображением Святого Дмитрия Солунского. Об этом в Facebook сообщил Виктор Баюк, руководитель Волынской археологической экспедиции.

Он рассказал, что сотрудники правоохранительных структур на Волыни изъяли этот уникальный артефакт. Находку намеревались продать, но эти действия предотвратили.

Плита олицетворяет подквадратный камень-песчаник. Ее размеры — 39х41х15,5 см. На ней можно увидеть вырезанное композиционное изображение, в центре которого иконографический образ Святого Дмитрия в доспехах, с копьем и щитом.

Этот образец искусства Киевской Руси, по словам руководителя Волынской археологической экспедиции, связан с выдающимся храмом Галицко-Волынского государства. Памятник датируется временем древнерусского государства (предположительно серединой ХІІІ в., до монголо-татарского нашествия).

В Национальный музей истории Украины уже передали этот уникальный артефакт. Плиту готовят к презентации.

Каменная плита с изображением Святого Дмитрия Солунского Фото: Віктор Баюк

Виктор Баюк добавил, что находка действительно невероятная и сделает честь любому музейному заведению Украины. Плита ранее находилась в экспозиции Кафедрального собора Иоанна Богослова XII века в Луцком замке. Историк выразил благодарность всем причастным к недопущению продажи или вывоза за границу ценного памятника.

"Вы сохранили для Украины невероятную достопримечательность!" — подчеркнул он.

Напомним, в ноябре на Волыни на месте бывшего немецкого госпиталя обнаружили древние находки. В старом здании возле Свято-Духовского храма ПЦУ в волынском городе Берестечко во время демонтажа стены обнаружили металлическую плиту с надписью на иврите. Вероятнее всего, плита, которой сотня лет, висела на помещении еврейской школы.