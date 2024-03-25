Массово подделывал документы киевлянам: полиция задержала жителя столицы с паспортом РФ (фото)

По данным следствия, у фигуранта изъяли 27 печатей различных медучреждений, а также более полутысячи медицинских бланков.

Столичные правоохранители задержали мужчину, который занимался подделкой медицинских документов и имел российский паспорт. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Так, мужчина занимался подделкой медицинских книжек, которые предоставляли возможность гражданам получать допуск к работе связанной с обслуживанием населения.

"Во время проведения обыска в квартире фигуранта изъято 27 печатей различных медицинских учреждений, 540 бланков медицинских книжек, одна из которых уже была полностью оформлена. Кроме этого, у мужчины изъят паспорт гражданина РФ", — отметили в пресс-службе.

Стоимость одного такого "документа" составляла 150 гривен.

Сейчас фигуранта задержали. Полиция проверяет его возможную причастность к сотрудничеству с врагом.

Полиция задержала мужчину с российским паспортом, который подделывал медицинские документы киевлянам

Напомним, сотрудники Национальной полиции совместно с оперативниками СБУ под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры разоблачили жителя Тернополя, который выдавал фальшивые военные билеты. Фигурант дела называет себя сторонником так называемого "народовластия". Он открыл в Тернополе альтернативный "орган местного самоуправления" и выдавал своим единомышленникам фальшивые военно-учетные документы.

Также стало известно, что трое бывших народных депутатов Сергей Кацуба, Александр Третьяков и Александр Зац сбежали из Украины по системе "Шлях" во время полномасштабного вторжения России, представив из себя волонтеров.