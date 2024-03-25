ГБР расследует возможную причастность должностных лиц АМКУ к легализации покупки "Брокарда", — Антикоррупционный Блокпост

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по признакам злоупотребления властью и должностным положением, против должностных лиц Антимонопольного комитета. Об этом сообщает общественная организация "Антикоррупционный Блокпост", передает urkanews.com.

"По факту злоупотребления служебным положением Антимонопольного комитета Украины при рассмотрении обращения о предоставлении разрешения компании "Philipe Benacin Holding" и российской компании "Алькор и Ко" на приобретение доли права собственности гражданки Российской Федерации Володиной Т.В. в ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон"", — говорится в сообщении.

Сообщение об открытии уголовного производства против должностных лиц АМКУ

"Антимонопольный комитет Украины в июне 2022 года отказал Philipe Benacin в покупке компании Брокард у россиянки. Причина, которую АМКУ указал, это то, что рассмотрение таких дел отложено до конца военного положения. В течение 2022-2023 годов, Philipe Benacin трижды подавал документы на рассмотрение в АМКУ, однако получал отказ в рассмотрении данного вопроса. Однако последние заявления поступили 18 декабря 2023 года, которые в АМКУ приняли к рассмотрению", — отмечает Антикоррупционный Блокпост.

В общественной организации предполагают, что изменение политики Антимонопольного комитета возможно связано со сменой руководства комитета в сентябре 2023 года.

"Наша общественная организация с 2022 года обращалась неоднократно в правоохранительные органы, о необходимости применения санкций в отношении гражданки рф Татьяны Володиной и конфисковать сеть "Брокард" в собственность государства, как это сделали с ТРЦ "Ocean Plaza" — говорится в сообщении.

В общественной организации указывают на связь нового владельца "Брокард" Филиппа Бенасена с российским олигархом Владимиром Потаниным.

"Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о предоставлении разрешения компании "Philippe Benacin Holding" на приобретение долей в уставном капитале компании "Nevioco Holdings Limited" и "Indenon Holdings Limited", которые владеют компанией ООО "Брокард-Украина". Секретарем в "Indenon Holdings Limited" после приобретения в июле 2022-го была компания ABC Grandeservus Limited. Согласно информации НАПК, она принадлежит другу Путина и одному из богатейших россиян Владимиру Потанину. Против последнего введены санкции в Украине, США" — отмечают в Антикоррупционном Блокпосте.

По словам аналитика общественной организации "Антикоррупционный Блокпост" Романа Портянка, кейс "Брокарда" очень странный, ведь компанией владеют россияне, которые с 2014 года работают в оккупированном Крыму. Продажа осуществлена в мае 2022 года, когда уже действовал запрет Кабинета министров Украины на такие операции. Уже два года правоохранители и Министерство юстиции закрывают глаза на противозаконную сделку покупки сети Брокард. А сейчас АМКУ рассматривает дело о предоставлении разрешения.

Ранее сообщалось, что рассмотрение дела Брокард в Антимонопольном комитете может быть этапом легализации противозаконной сделки.