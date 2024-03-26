До +22 градусов: синоптик рассказала, когда будет потепление и как долго оно продлится

Уже в ближайшие дни в Украину придет тепло, а столбик термометра будет показывать от 15 градусов тепла. По меньшей мере до начала апреля украинцы почувствуют настоящую весну.

На смену холодной погоде в Украину идет настоящая весна. Об этом сообщила в своем фейсбуке известная синоптик Наталья Диденко.

"Свершилась весна. Всех с Благовещением! 26 марта температура воздуха в Украине ожидается в течение дня +9+13 градусов, а вдоль полосы Сумщина-Черкасщина-Херсонщина вплоть до Крыма будет немного свежее, +6+9 градусов", — отметила она.

Синоптик добавила, что дожди пройдут в восточных областях, в большинстве центральных (кроме Винницкой области), местами в северных областях и на юге, кроме Одесской области. В ночные часы местами вероятен мокрый снег.

На западе осадки не прогнозируются, местами солнечно.

В Киеве 26 марта температура воздуха предполагается в пределах +10 градусов.

"Похоже, что холод наконец завершается, по крайней мере, в ближайшей перспективе, и дальше, вплоть до начала апреля нас ожидают замечательные +15+22 градуса", — проинформировала Наталка Диденко.

Напомним, что ученые предсказали, какой будет погода в Европе этим летом . Они прогнозируют, что этим летом ветры будут следовать направлению течения и направляться на север. В результате все эти факторы помогут сформировать условия крупномасштабной атмосферной циркуляции, а значит принесут более теплую и сухую погоду в Европе.