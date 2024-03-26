Украина показывает Европе лидерство в усилении и поддержании устойчивости энергосистемы

Украинский опыт в усилении устойчивости и поддержки энергетической системы является чрезвычайно важным и полезным для Европы. Об этом заявила вице-премьер-министр, министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш во время встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко, которая состоялась в Минэнерго 25 марта, передает телеканал "Мы — Украина".

Она отметила особые усилия министра в поддержке контактов с коллегами — министрами энергетики стран-членов Европейского Союза в наработке политики усиления энергетической безопасности континента.

"Последние атаки на энергосистему Украины являются очень хорошим свидетельством для нас в Европе того, насколько важна устойчивость энергосистемы для поддержания жизнедеятельности наших стран. И мы рады тому, что учимся благодаря лидерству энергосектора Украины, как поддерживать устойчивость энергосистемы", — отметила Эбба Буш во время встречи.

Ключевой темой встречи стало продолжение поддержки Украины в войне с российским агрессором со шведской стороны, помощь украинскому энергосектору, а также направления углубления сотрудничества в области атомной энергетики и возобновляемых источников энергии.

Глава Минэнерго рассказал, что россияне возобновили массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. В результате атаки 22 марта, которая стала самой массированной за два года полномасштабной войны, был нанесен значительный ущерб объектам генерации и передачи электроэнергии. После этого враг продолжает атаковать энергетику на локальном уровне, в частности этой ночью были запущены вражеские дроны по объектам энергетики в Одесской области.

"Мы благодарим наших международных партнеров и непосредственно Швецию за поддержку украинского энергосектора в виде оборудования и взносов в Фонд поддержки энергетики Украины. Сейчас мы оцениваем последствия последних атак и вскоре сформируем список актуальных потребностей в оборудовании и оснащении для выполнения восстановительных работ", — отметил Герман Галущенко.

Эбба Буш в свою очередь напомнила, что Швеция уже оказала значительную поддержку украинской энергетике в виде энергетического оборудования и готова и в дальнейшем помогать для проведения ремонтов и восстановления.

С марта 2022 года в Украину из Швеции поступило 97 грузов энергетического оборудования общим весом более 1 126 тонн, в которые вошли 222 генератора, трансформаторы тока и напряжения и другое электроэнергетическое и газовое оборудование для выполнения восстановительных работ. Кроме этого Швеция внесла 25,27 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Часть шведского взноса уже выплачена для обеспечения необходимой помощи для операторов системы распределения прифронтовых регионов — Запорожья и Николаева, а также для нужд оператора системы передачи.

Около 8 миллионов евро шведского гранта предназначено для финансирования внедрения децентрализованных решений в сфере возобновляемой энергии, в частности это солнечные панели, батареи, микросети, мероприятия по энергоэффективности для социальных служб и домохозяйств.

"Мы будем продолжать помогать Украине в эти сложные времена испытаний, оказывая помощь для восстановления после последних вражеских атак. В эти дни мы снова видим, как Россия использует энергетику как оружие", — отметила вице-премьер-министр Швеции.