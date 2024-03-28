"БезВагань": о новой программе профессионального развития от Киевстар

Новая программа от Киевстар стала продолжением еще одного проекта — Returnship, направленного на противодействие предубежденному отношению работодателей к кандидатам по любым признакам.

Как надежно объединить всю страну и поддерживать связь с реалиями рынка труда, отвечая на вызовы военного времени новыми HR-трендами, становящимися стандартами отрасли? Как создать "БезВагань" – программу профессионального развития для начинающих специалистов и эффективно реализовать в ней стратегию win-win? Все это знает Светлана Кончанина, начальник департамента по привлечению и развитию талантов Киевстар.

— Какие задачи ставила перед собой компания, начиная программу "БезВагань" и каков механизм ее работы?

— Эта программа стала продолжением еще одного нашего проекта – Returnship, направленного на противодействие предубежденному отношению работодателей к кандидатам по любым признакам. Тогда мы проводили стажировку для специалистов с большим перерывом в стаже. "БезВагань" – это новый уровень Returnship, на котором предусматриваются актуальные условия рынка труда. Уже в прошлом году работодатели ощутили дефицит кадров. Однако мы видели по аналитике, что вакансии открываются в основном для людей с опытом работы. Но таких работников на рынке уже немного: многие кандидаты либо уехали за границу, либо их карьерные амбиции отложены до лучших времен, потому что сейчас в приоритете безопасность.

Программа "БезВагань" стала нашим ответом на эту ситуацию. Перед нами стояли две основные задачи. Во-первых, нам нужно закрывать вакансии, поэтому мы предложили менеджерам взять в свои команды по срочному годовому договору джунов любого возраста с минимальным опытом работы или вообще без него и научить их так, чтобы по окончании программы они остались в компании. Мы наняли сразу 22 джуна практически в каждое подразделение компании – HR, PR, техническое, административное, финансовое и юридическое направление, Big Data и кибербезопасность, В2С и В2В. Это позволило нам решить вторую важную задачу – укрепить и распространить корпоративную культуру компании по менторингу и коучингу, а также укрепить реноме Киевстар как работодателя с разнообразным и инклюзивным (Diversity&Inclusion) подходом, что дает нам возможность привлекать мотивированных сотрудников со свежими взглядами.

— Программа стартовала в августе 2023 года, поэтому сейчас уже можно подводить первые итоги. Насколько она оказалась эффективной?

— Мы получили более тысячи заявок на участие в программе и поскольку мы никого не ограничивали по возрасту, полу, опыту либо другим критериям, то среди наших кандидатов были мужчины и женщины в возрасте до 72 лет со всей Украины. Среди них мы выбрали 22 финалиста, наших джунов. После полугода стажировки уже четверо из них переведены на постоянную позицию в штат компании.

Недавно мы проводили опрос среди менеджеров о том, насколько они довольны и хотят оставить своих джунов в команде. 90% из них уже сейчас готовы перевести их на открывшуюся вакансию. То есть мы действительно нашли правильных людей на правильные должности. На освобождаемое место мы сразу берем нового джуна.

Важно и то, что компания уделяет участникам программы большое внимание. Мы объединили их в коммьюнити, проводим различные бизнес-игры, онлайн-встречи, совместные фотосессии, чтобы они не только учились по своей специализации, но и понимали ценности и корпоративную культуру Киевстар. Мы заинтересованы в том, чтобы участники программы стали нашими сотрудниками, ведь прилагаем много усилий, поэтому не хотим потом просто взять и отдавать готового специалиста в другую компанию. Мы ищем для себя коллег, вместе с которыми будем добиваться успехов. И мы увидели, что более лояльной аудитории, чем наши джуны, сложнопредставить. "Вау, здесь мной занимаются", – удивляются они. Нам это очень приятно, потому что говорят люди с жизненным опытом, которые умеют расставлять приоритеты в работе и в жизни. Программой "БезВагань" мы хотим донести до всех работодателей Украины – ищите и берите таких людей на работу!

— Почему, по вашему мнению, актуальное состояние украинского рынка труда требует от работодателей искать нестандартные решения?

— Конкуренция за специалистов среди работодателей будет расти и дальше. В такой ситуации необходимо искать новые инструменты закрытия вакансий. Уверена, что и с этим вызовом мы справимся. Но больше шансов на успех будет иметь тот, кто первым увидел и стал развивать дополнительные возможности. Например, расчет только на студентов уже практически не работает, потому что сейчас в прифронтовых областях просто физически не хватает людей. Поэтому следует обращать внимание на другие категории потенциальных работников. Мы это поняли довольно давно и еще в 2019 году запустили программу Returnship, рассчитанную на тех, кто имел долгий перерыв в карьере либо хотел сменить профессию, а также на тех кандидатов, которых большинство работодателей не рассматривали из-за их возраста. Но сейчас это становится нормой.

Или же тренд на "мужские профессии" для женщин и внимание к программам женского лидерства. Конечно, мало женщин смогут физически осилить профессию инженеров телекоммуникаций, обслуживающих базовые станции и в том числе подниматься на вышки. Но мы можем предложить им, например, часть работы, связанную с коммуникациями либо документами.

В Киевстаре хорошо работает реферальная программа, и сейчас приблизительно 20% кандидатов приходит в компанию по рекомендациям наших сотрудников. Преимуществом является то, что у нас нет ограничений, откуда территориально человек работает – наши сотрудники выполняют работу даже из-за границы, если это позволяет функционал их позиции. Конечно, работа с удаленными командами – это вызов для руководителей, поэтому мы делаем акцент на работе с лидерами, чтобы они могли наладить эффективную работу с разбросанными территориально работниками. Словом, современный рекрутинг нуждается в новых смелых решениях.

— Будет дальнейшее продолжение программы "БезВагань" и ее расширение на джунов-инженеров из их числа?

— Да, уже с апреля мы планируем стартовать с программой "БезВагань" для привлечения джунов к технической дирекции. И это гораздо сложнее, потому что дефицит именно технических специалистов ощущается в отрасли достаточно давно. Мы надеемся, что наша программа "БезВагань" для технических специалистов привлечет внимание кандидатов, потому что работа в компании Киевстар – это уникальный шанс принять участие в восстановлении страны, где каждый украинец остается на связи и приближает нашу будущую победу.