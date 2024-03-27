Кокаина на $250 тыс: полиция Киева ликвидировала наркогруппировку (фото)

Двое жителей столицы организовали схему поставки кокаина из европейских стран в Украину и получали с этого прибыль около 12 млн грн ежемесячно.

Правоохранители разоблачили и задержали двух жителей Киева, которые организовали канал поставки наркотического средства (кокаина) из Европейского Союза в Украину, а затем реализовывали "товар" оптовыми партиями во время личных встреч с заказчиками, которые в дальнейшем обеспечивали сбыт по территории страны в розницу. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Организовал сбыт кокаина в особо крупных размерах 36-летний житель столицы, привлекая к противоправной деятельности 30-летнюю знакомую. После получения от сообщников из-за границы партии наркотиков, злоумышленники обеспечивали их дальнейшую продажу доверенному кругу лиц", — говорится в сообщении.

Такой бизнес приносил дельцам более 12 миллионов гривен ежемесячно.

"По результатам следственных действий изъят килограмм кокаина, ориентировочная стоимость которого по ценам "черного" рынка достигает более 250 тысяч долларов, черновые записи, электронные весы, а также два автомобиля. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований", — сообщили в Нацполиции.

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Сейчас оба фигуранта находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Тем временем в Амстердаме хотят узаконить продажу и употребление кокаина. Власти считают, что таким образом удастся сорвать деятельность преступных картелей, которые получают миллиардные прибыли от продажи наркотика, заявила госпожа мэр города Фемке Халсема в интервью газете Het Financieele Dagblad.

Напомним, 27 марта правоохранители задержали администратора одного из Телеграмм-каналов Никополя в Запорожской области, которая неоднократно организовывала сбор средств якобы на помощь украинским военным и указывала номера личных банковских карточек, после чего присваивала себе средства, которые подписчики перечисляли как донаты.

В этот же день Служба безопасности Украины задержала в Херсоне местного жителя, который в период оккупации города охранял российский застенок, а после возвращения в Херсон украинских войск и деоккупации города сжег документы, подтверждающие его сотрудничество с россиянами. Мужчина планировал сбежать из Украины, как только ему бы исполнилось 60 лет.