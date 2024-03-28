Во время операции что-то пошло не так: подробности смерти роженицы и младенца на Ровенщине

Без матери теперь остались трое детей. Самому младшему мальчику пришлось вызывать скорую после того, как он узнал, что мамы больше нет.

В Костопольском роддоме в Ровенской области умер новорожденный младенец, а через 3 дня после этого и его мать. У женщины осталось трое несовершеннолетних детей. Родные обвиняют врачей в халатности, а правоохранители по факту смерти роженицы и младенца открыли уголовное производство. Об этом пишет OBOZ.UA.

Звонок из роддома так и не поступил

35-летняя Анна Данильчук из Костополя Ровенской области должна была родить 4 ребенка. УЗИ показало, что это был мальчик, а срок родов медики ставили 15-16 марта. Беременность у женщины проходила без осложнений, она писала друзьям в соцсетях, что через месяц они смогут поздравить ее с рождением сына.

В семье Анны уже растут трое детей — двое сыновей 10 и 17 лет и 15-летняя дочь.

Незадолго до назначенного срока родов беременную женщину положили в Костопольскую многопрофильную больницу. Роды начались 19 марта, примерно в 18 часов.

"Она позвонила мужу, сказала, что рожает. Он хотел подъехать, но Аня его уговорила остаться дома. Сказала, мол, ты и так устал после работы, что я — без тебя не рожу?" — вспоминает свекровь женщины Татьяна.

До позднего вечера семье так и не поступил звонок из больницы, а муж увидел, что жена заходила в один из мессенджеров, но беспокоить ее не стал. Утром семья ждала, что из роддома поступит известие о рождении ребенка, но никто так и не звонил.

Анна Данильчук с мужем

Утром мужчина уже сам помчался в больницу.

"И только там ему сообщили, что ребенок родился, но, к сожалению, умер. А его жена в реанимации. Он бросился туда, но его не пустили. Не пустили и маму Ани, которая также приехала в больницу", — говорит Татьяна.

Ребенок прожил 15 минут

В роддоме выяснилось, что Анна 4 часа не могла родить, и только после этого было решено делать кесарево сечение. По результатам УЗИ у женщины был крупный плод, но почему врачи раньше ничего не сделали, никто так и не объяснил. Уже после трагедии медики говорили, что у роженицы был узкий таз.

Благодаря кесареву сечению родился мальчик весом 3 кг 900 г. Младенец прожил всего 15 минут. В справке, которую выдали родным, указано, что ребенка реанимировали 40 минут.

"В справке о смерти написан диагноз — "гипоплазия легких". Хотя патологоанатом нам говорил, что с легкими было все нормально, они были розового цвета", — говорит Татьяна.

Во время операции началось кровотечение

Уже во время операции что-то пошло не так. У Анны открылось кровотечение, и кровь не могли остановить. В медучреждение вызвали бригаду врачей, и женщине удалили матку. Также в роддом привозили кровь для переливания и препараты для свертывания крови. Анну ввели в искусственную кому и перевели в реанимацию.

Также вызвали специалистов из области, потому что женщину было нельзя транспортировать. Также приезжал сосудистый хирург.

"Нам говорили, что прогноз положительный, она просто находится в искусственной коме. А от других людей, которые интересовались состоянием невестки непосредственно в реанимации, мы слышали, что Аня не выживет", — говорит Татьяна.

Через три дня медики вывели Анну из комы и постили к ней мужа.

"Я не смогла сама родить сына", — сказала она ему.

Вечером, около 22 часов, Анна умерла. Однако о ее смерти родным не сообщили.

"Я утром в субботу решила позвонить в больницу. Спросила, как там Анна, а мне говорят, что вечером она умерла. Я несколько раз их спрашивала: "Во сколько это произошло? Когда она умерла?" А они не отвечали, говорили, что врач придет, у него спросите. Потом я сама уже позвонила сыну и сказала ему", — вспоминает свекровь.

Анна Данильчук

В больнице выразили соболезнования, извинились за то, что произошло. Однако скопировать обменную карточку женщины родственникам не дали.

Родные до сих пор толком не знают, что произошло с Анной и ее ребенком.

Без матери теперь остались трое детей. Самому младшему пришлось вызывать скорую после того, как он узнал, что мамы больше нет.

Дело открыли, главного врача уволили

Чуть раньше на войне погиб 36-летний брат Анны Роман, который служил в ВСУ. Сама женщина не дожила до своего 36-летия месяц.

После этой трагедии городские власти Костополя заявили, что главный врач роддома будет уволен с должности.

В полиции Ривненской области открыли уголовное производство по ст. 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в Хмельницкой области женщина обвинила медиков в том, что они издевались над ней во время родов. Женщина утверждает, что во время родов против нее применялись запрещенные акушерские приемы и ее постоянно оскорбляли врачи.