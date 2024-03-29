Архитектурная жемчужина начала XX века: во Львове выставили на продажу историческую усадьбу (фото)

Сооружение построили в 1910-1911 годах на историческом участке "Вулька" в тогдашней элитной загородной зоне застройки по штампу авторитетного строителя и архитектора Кароля Турковского.

Одна из самых загадочных вилл Львова ŁOMNICA ("Ломница"), построенная в начале XX века в стиле романтического историзма, выставлена на продажу. Об этом сообщает Спадщина.UA в Facebook.

За право собственности боролись десятки агентств города и другие желающие. После юридических процедур и длительных переговоров, вилла наконец восстановила свою целостность как объект недвижимости и нуждается во владельцах.

Эта усадьба является одной из самых интересных и желанных частных вилл Львова наряду с "Юлиеткой", "Вежбицкого", "Солнечной" и "На Кресте". Сооружение построили на историческом участке "Вулька" в тогдашней элитной загородной зоне застройки.

Архитектурная жемчужина начала XX века построена в 1910-1911 годах по штампу авторитетного строителя и архитектора Кароля Турковского. Это совместный заказ владельцев земельного участка Станислава Ревуцкого и Яна Пфайфера, будущих известных архитекторов и строителей.

Сооружение получило три отдельных входа и три планировочно независимые квартиры. Появилась возможность автономного использования трех уровней объекта и огромного погреба в цокольном уровне в частности.

Фото: Спадщина.UA

Вилла возвышается как основная архитектурная доминанта на крутом склоне. Сооружение, как говорится в сообщении, в совершенстве вписано в местный рельеф. В локации был огромный фруктовый сад, а сегодня — почти исторический парк с десятками многолетних деревьев. Во времена УССР никогда не проводили капитальный ремонт.

По одной из версий название вилла получила от Ломницкого Штита, второй по высоте вершины в Высоких Татрах. По другой же версии наименование виллы происходит от названия реки Лимница (Ломница, Ломница, Ломница, Łomnica), что течет на Прикарпатье. Также название "Ломница" было распространено и среди вилл и усадебных домов в Закопане.

Напомним, 23 марта стало известно, что найденный на Волыни артефакт времен Руси покажут в Национальном музее истории Украины. Образец искусства Киевской Руси, по словам руководителя Волынской археологической экспедиции, связан с выдающимся храмом Галицко-Волынского государства.