Минздрав недостаточно давит на фармкомпании, которые не вышли из РФ — СМИ

Некоторые международные фармацевтические компании, которые не вышли из РФ и своими налогами финансируют российскую военную агрессию, продолжают работать на украинском фармацевтическом рынке.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не только не выполняет нормы закона об ограничении оборота лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Беларуси, но и подписывает с некоторыми из них документы о сотрудничестве, сообщает РБК-Украина.

По данным издания, без каких-либо ограничений в Украине продолжают продавать свои лекарства компании KRKA (Словения), Servier (Франция), Берлин-Хеми (Германия), а также частично венгерская Gedeon Richter. Ни одна из них не вышла из России.

Несмотря на то, что в начале широкомасштабного вторжения министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обратился к международным фармкомпаниям с призывом игнорировать Россию, не вести с ней бизнес и не поставлять в нее товары, министр "не дожал" и в конце концов позиция Минздрава оказалась непоследовательной, говорится в материале.

"Несмотря на то, что упомянутые компании не покинули работать в террористическом государстве, Министерство здравоохранения Украины даже не применило против них имеющегося правового механизма. Законодательной базы для санкций спонсоров терроризма в Украине хватает, но, судя по всему, не хватает политической воли давить на тех, кто ведет бизнес в РФ", — отмечается в статье.

Издание напоминает, что в июне 2022 года вступили в силу изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах", которые позволили ограничивать оборот лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Беларуси. Даже если хотя бы один из этапов производства фармкомпания осуществляет в этих странах — Украина имеет законное право отменить или сократить срок действия государственной регистрации таких лекарств.

С момента принятия закона прошло уже почти два года. За это время ограничение оборота лекарственных средств, связанных с РФ, было применено только против венгерской компании "Гедеон Рихтер". Комиссия Минздрава прекратила действие регистрационных удостоверений на 35 препаратов этой компании.

Как отмечается в материале, что касается остальных компаний, то Министерство здравоохранения Украины во главе с Ляшко даже усиливает сотрудничество с ними.

Так, непоследовательность министра Ляшко четко проявилась в кейсе с "Сервье". В начале широкомасштабного вторжения министр говорил фармацевтическим компаниям, что не может быть никаких тайных сговоров с военными преступниками, но уже в мае 2023-го Ляшко подписал с фондом "Меценат Сервье" Меморандум о взаимопонимании. Компания, которая зарабатывает в РФ и платит там налоги, обещала вложиться в амбулаторию в Чернигове и медцентр в Броварах.

По приблизительным подсчетам, за годовую сумму налогов от упомянутых четырех компаний РФ могла бы изготовить 320 ракет Х-22.