В Украине и трава вкуснее: польские овцы-диверсантки пробрались через государственную границу (видео)

Это уже вторая попытка того самого овечьего стада попасть на территорию Украины. Польские пограничники назвали эту парнокопытную экспедицию "рецидивом".

В Польше уже второй раз за месяц отара овец пыталась пересечь государственную границу с Украиной. Из-за этого местных пограничников даже подняли по тревоге. Об этом пишет польское издание RMF24

Попытка незаконного пересечения границы произошла в районе пункта пропуска "Корчова — Краковец" в Бещадском районе. Овцы зашли на территорию нашей страны и начали пастись. Их усмотрели специальные устройства и дали сигнал польским стражам граничным о незаконном пересечении границы. Отдел пограничной службы Польши даже подняли по тревоге.

"Устройства оповестили о приближении к линии границы фигур. На экранах мониторинга было распознано стадо овец. Пограничники известили владельца. Через некоторое время он смог вернуть свой скот в Польшу", — сообщает SG Петр Закелярж, пресс-секретарь командира BOSG.

Пограничник отметил, что "в данном случае речь идет о рецидиве".

"Как оказалось, это уже не первая пограничная экспедиция этой "команды". Менее чем две недели назад овцы вышли на пограничную дорогу. Однако тогда они решили не пересекать границу", — добавляет лейтенант Петр Закелярж.

Напомним, что российская коза спасла украинских разведчиков во время вылазки на вражескую территорию.