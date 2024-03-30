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В Украине и трава вкуснее: польские овцы-диверсантки пробрались через государственную границу (видео)

Юлия Шевченко
Овец запеленговали пограничные устройства

Это уже вторая попытка того самого овечьего стада попасть на территорию Украины. Польские пограничники назвали эту парнокопытную экспедицию "рецидивом".

В Польше уже второй раз за месяц отара овец пыталась пересечь государственную границу с Украиной. Из-за этого местных пограничников даже подняли по тревоге. Об этом пишет польское издание RMF24

Попытка незаконного пересечения границы произошла в районе пункта пропуска "Корчова — Краковец" в Бещадском районе. Овцы зашли на территорию нашей страны и начали пастись. Их усмотрели специальные устройства и дали сигнал польским стражам граничным о незаконном пересечении границы. Отдел пограничной службы Польши даже подняли по тревоге.

"Устройства оповестили о приближении к линии границы фигур. На экранах мониторинга было распознано стадо овец. Пограничники известили владельца. Через некоторое время он смог вернуть свой скот в Польшу", — сообщает SG Петр Закелярж, пресс-секретарь командира BOSG.

Пограничник отметил, что "в данном случае речь идет о рецидиве".

"Как оказалось, это уже не первая пограничная экспедиция этой "команды". Менее чем две недели назад овцы вышли на пограничную дорогу. Однако тогда они решили не пересекать границу", — добавляет лейтенант Петр Закелярж.

Напомним, что российская коза спасла украинских разведчиков во время вылазки на вражескую территорию.