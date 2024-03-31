Европу уже накрыло: в Украину направляются облака пыли из Сахары, детали (фото)

По данным представителе метеорологической станции, в большинстве регионов 1 апреля сильно ухудшится качество воздуха и будет тусклое небо. Накануне это на себе ощутили жители европейских стран.

В Украине в ближайшее время может существенно ухудшиться качество воздуха. Связано это со слоями пыли, которые прибудут из Сахары. Об этом написала Метеорологическая станция Борисполь на своей странице в социальной сети Facebook.

Частично такая пыль уже пересекла украинскую границу и днем ранее фиксировалась на территории Прикарпатья. В остальных регионах, как ожидается, аналогичная ситуация будет фиксироваться 1 апреля. И это несмотря на аномально теплую температуру воздуха на улице.

"Небо будет очень тусклым. При этом все еще ожидается аномальное тепло до +25 градусов", — говорится в сообщении.

Примечательно, что такое явление затронуло не только украинскую территорию, как сообщили в DW. 30 марта небо над частью Европы окрасилось желтовато-оранжевый цвет. Песчаная пыль туда долетела также из пустыни Сахара.

В частности речь идет про Германию, Францию и Швейцарию. С таким небом жители европейского континента встретили также пасхальное воскресенье.

"Пыль из Сахары уже здесь, что можно увидеть по желтоватой облачности в воздухе", — заявил сотрудник Немецкой метеорологической службы Кристиан Герольд.

Швейцарские метеорологи заявили, что всего зарегистрировано около 180 000 тонн пыли, что в 2 раза больше, нежели во время аналогичных бурь из пыли в прошлые годы.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Украину может резко вернуться похолодание и пройдут дожди. По прогнозам синоптиков, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях в течение ближайших трех суток могут быть порывы ветра до 15-20 м/с.