Ferrexpo запускает новейший технологический комплекс пресфильтрации для повышения эффективности и экологичности производства

Ferrexpo plc (LSE: FXPO), ведущий производитель железорудных окатышей премиум-класса для производства стали с низким содержанием углерода, объявляет об успешном запуске инновационного пресфильтрационного технологического корпуса на Полтавском ГОКе, который является одним из дочерних предприятий Группы. Общие инвестиции в проект превысили 80 миллионов долларов США, а его реализация состоялась даже в сложных условиях войны, что свидетельствует о непоколебимой преданности компании развитию украинской промышленности, передает ТСН.

Комплекс пресфильтрации будет использоваться в производственном процессе как замена вакуумной фильтрации для обезвоживания тонкозернистой пульпы. Его высота — 42 метра, а общая площадь поверхностей — 28 000 квадратных метров. Комплекс использует современное оборудование мирового лидера Metso, Atlas Copco и немецкой компании Eirich, которые помогают лучше следить за влажностью производимой продукции и соответственно улучшать ее качество.

Результативность технологии уже доказана на практике. С января 2024 года первая технологическая линия цеха производства окатышей Полтавского ГОКа была подключена к современным пресфильтрам, что позволило значительно снизить затраты на бентонит — с 14 кг до 9 кг на тонну концентрата, и отказаться от потребления дорогостоящего обезвоживателя. Это также обеспечило лучший контроль над влажностью железорудного концентрата, снизив ее до 9,7%, тогда как на линиях с вакуум-фильтрами данный показатель составляет 10,1%, что положительно сказывается на характеристиках конечного продукта.

Кроме экономии ресурсов, новая технология имеет значительные преимущества для окружающей среды, в частности, благодаря ей будет происходить снижение потребления природного газа на 3% и соответствующее уменьшение выбросов углерода по Scope 1. Она также способствует повышению прочности готовых железорудных окатышей и увеличению производительности цеха на 3%.

Виктор Лотоус, председатель правления Полтавского ГОКа, отметил: "Внедряя такие проекты как комплекс пресфильтрации во время войны Ferrexpo подтверждает свою приверженность инновациям и эффективности, ставя на первое место устойчивое развитие и минимизацию воздействия на окружающую среду. Мы продолжаем упорно работать над внедрением инновационных технологий, которые не только улучшают качество нашей продукции, но и способствуют сохранению окружающей среды. Наше стремление инвестировать в Украину, в развитие украинской промышленности остается непоколебимым. Этот проект не только укрепляет позиции Ferrexpo как лидера в производстве железорудных окатышей высокого качества, но и является важным элементом для обеспечения более чистого и эффективного производства стали на глобальном уровне. Благодаря передовым технологиям и стратегическим инвестициям, Ferrexpo продолжает двигаться вперед, несмотря на все вызовы поддерживая устойчивое развитие индустрии и экономики Украины".

Сейчас в цехе производства окатков первая и вторая технологические линии подключены к комплексу пресфильтрации. Завершаются строительно-монтажные работы следующих пресс-фильтров, которые будут работать с третьей и четвертой технологическими линиями цеха. На предприятии планируют ввести это оборудование в эксплуатацию до конца текущего года.

Строительство нового пресфильтрационного технологического корпуса является частью широкой Программы стратегического развития Ferrexpo, имеющей целью удвоить объемы производства высококачественных железорудных окатышей до 24 миллионов тонн в год.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo — швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo обеспечивают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. Ferrexpo имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, США и др.