Ракетные удары по Украине: в ISW объяснили, почему РФ пиарится на массированных обстрелах

Аналитики Института изучения войны привели информационные сообщения украинской и российской сторон о масштабном ракетном ударе по Украине, который РФ совершила в ночь на 1 мая.

Минобороны РФ в последнее время принялось активно описывать попадание российских ракет по объектам инфраструктуры Украины, чтобы показать упорную деятельность и успокоить россиян перед анонсированным контрнаступлением ВСУ. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), о чем идет речь в их отчете за 1 мая.

Так, в ночь на 1 мая Россия нанесла очередной масштабный ракетный удар по Украине. Украинская сторона сообщила, что 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и два Ту-160 взлетели в районе Каспийского моря и Мурманской области и выпустили по Украине 18 крылатых ракет Х-101/555.

ПВО Украины сбила 15 ракет. Геолокационные кадры из Павлограда Днепропетровской области показывают, что одна из ракет попала в Павлоградский химический завод, и из-за этого произошел сильный взрыв.

В Минобороны РФ отчитались, что попали в украинские военно-промышленные объекты и успешно уничтожили производство военного сырья.

"Минобороны России недавно изменило свою риторику и активно описывает забастовочные кампании, вероятно, пытаясь изобразить проактивный подход к обеспокоенности российского информационного пространства относительно растущего украинского контрнаступления", — говорится в сообщении Института.

Российские военные коры сообщили, что российские ракеты поразили украинские системы ПВО и транспортный узел в Павлограде. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российские самолеты несли гораздо меньше ракет, чем разрешает их нагрузку.

Напомним, что в Киевской области воздушная тревога утром 1 мая звучала в течение 3 часов, а силы ПВО сбили все вражеские воздушные объекты, которые Россия выпустила в направлении украинской столицы.

В Павлограде во время ракетных обстрелов повреждены промышленное предприятие, изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учебных учреждений и 5 магазинов.