ВСУ отбили штурмы оккупантов под Авдеевкой и Марьинкой и уничтожили вражескую роту, — Тарновский

Российские оккупанты за прошедшие сутки 18 раз атаковали позиции ВСУ на Таврическом направлении, применяли авиацию, тяжелую артиллерию и технику.

В Донецкой области российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Для штурмов позиций ВСУ враг использует тактическую и армейскую авиацию, танки и РСЗО. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"За прошедшие сутки россияне 18 раз атаковали наши позиции. Успеха не было — отошли. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 690 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям. Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты", — сообщил командующий.

Он добавил, что за минувшие сутки Силы обороны на Таврическом направлении "демилитаризовали" вражеский танк, 1 БПЛА "Supercam", миномет калибра 82 мм и склад с боеприпасами.

Напомним, что в оккупированном Токмаке ВСУ "хаймарснули" кафе "Лагуна", где кафиры праздновали Международный день трудящихся. Известно, что в гулянке принимали участие сотрудники ФСБ, оккупационного "МВД" и коллаборанты.

Также в ВСУ 1 мая сообщили, сколько российских оккупантов воюет в Бахмуте. Количество россиян составляет там больше, чем армия Чехии или Венгрии.