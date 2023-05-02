ВСУ показали последствия ударов вражеской авиации в Бахмуте (видео)

На видео можно увидеть значительные разрушения, остающиеся в результате применения боевых самолетов РФ.

Российские войска пытаются применять авиацию в Бахмуте. Последствия вражеских атак показали украинские защитники, сообщил 2 мая во Telegram военный обозреватель Роман Бочкала.

На видео можно увидеть значительные разрушения, которые остаются в результате применения боевых самолетов. Один из бойцов отметил, что такие воронки способны образоваться после взрывов от авиабомб.

Депутат и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде Юрий Мысягин в Telegram также прокомментировал ситуацию в Бахмуте. Он 2 мая показал видео, на котором можно увидеть регулярные мощные обстрелы.

"Крепость Бахмут", – заявил он в описании к видео.

Нардеп рассказал, что российская армия продолжает уничтожать то, что осталось в городе. Украинские воины и дальше держат оборону и иногда контратакуют.

Ситуация в Бахмуте от Генштаба ВСУ

В вечернем отчете Генштаба Вооруженных сил Украины говорится, что враг и дальше сосредотачивает усилия на захвате Бахмута. Войска захватчиков в течение суток вели безрезультативные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Предтечино. От вражеских обстрелов, кроме Бахмута, пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Новомарково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Южное Донецкой области. На Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях вражеские войска также пытаются прорвать позиции украинских защитников.

Напомним, украинские защитники показали попадание вражеской артиллерии в Бахмуте. На видео можно увидеть выстрел из противотанкового комплекса. Впоследствии артиллерия РФ наносит удары по дворам домов. Также российские захватчики попали в многоэтажку. Город в Донецкой области фактически перестал существовать, ведь все здания, сооружения и коммуникации уничтожены в результате регулярных ударов и обстрелов российских оккупантов.