Массированный обстрел Украины 3 мая: взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Черкассах и Запорожье

В воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели, а в Запорожье зафиксировано попадание зенитных ракет С-300. Фокус в одном материале собрал информацию о ночном массированном обстреле Украины 3 мая.

В ночь на 3 мая российские оккупанты атаковали территорию Украины ракетами и дронами-камикадзе. Системы ПВО активно работали в нескольких регионах страны, а Киев, в частности, подвергся третьему нападению за последние 6 дней. Фокус в одном материале собрал информацию о ночном массированном обстреле Украины 3 мая.

Киев

В столице воздушную тревогу объявили в 0:14. В КВГА призвали граждан пройти к укрытиям. Около 00:49 жители города услышали первые взрывы, затем они повторялись в 01:22, 01:40, 01:52 и 02:15.

В 00:55 в Киевской военной государственной администрации проинформировали о работе противовоздушной обороны.

Воздушная тревога продолжалась почти 5 часов и закончилась в 4:48.

В КВГА сообщили, что столица подверглась 3 нападениям за последние 6 дней, и на этот раз враг атаковал Киевщину исключительно иранскими дронами-камикадзе.

"По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели. Данные оперативного возведения на данный момент — без жертв и разрушений. Информация уточняется. Силам противовоздушной обороны искренняя благодарность за отличную, профессиональную службу! Вы еще раз спасли жизнь киевлян и инфраструктуру города! Слава Украине!" — написал Сергей Попко, начальник КМВА.

Запорожье

Воздушная тревога в Запорожской области началась в 1:24, но в 22:33 2 мая в местных пабликах начали сообщать о пусках иранских дронов и их приближении к городу, а также о том, что их начали сбивать Силы обороны. Кроме этого, сообщалось о пуске вражеских С-300 в сторону областного центра.

Председатель Запорожской ОВ Юрий Малашко в Telegram призвал жителей региона находиться в безопасных местах и сохранять информационную тишину.

О взрывах в Запорожье стало известно в 01.25. Воздушная тревога в области продолжалась до 03:54.

Глава Запорожской ОВ призвал граждан сохранять информационную тишину, не распространять фото- и видеоматериалы и не помогать врагу корректировать огонь.

Отбой тревоги раздался в 3:57. Местные телеграм-каналы сообщили о попадании ракет С-300. Подробностей пока нет.

Днепр

В Днепропетровской области воздушную тревогу объявили в 0:56, а уже через минуту стало известно, что в сторону области летят вражеские "шахеды".

В 1:42 в местных пабликах сообщили об иранских дронах непосредственно над Днепром.

"Шахед прямо над городом Днепр. Просьба остаться в укрытии или пройти в коридор, где есть 2 стены", — говорилось в сообщении.

Далее в соцсетях жители стали сообщать, что слышали взрывы – результат ликвидации дронов.

Об успешной работе ПВО в Днепропетровской области сообщил председатель ДОВА Николай Лукашук.

"Украина держит небо", — написал он.

Отбой воздушной тревоги в Днепропетровской области прозвучал в 3:53.

Кропивницкий

В 2:26 в местных телеграм-пабликах жители стали сообщать о приближении иранских "мопедов", а в 2:33, что они уже пересекли границу области.

В 2:56 поступило сообщение о взрывах в Кировоградской области.

По сообщению жителей, они слышали по меньшей мере 3 взрыва, а затем на месте попаданий вспыхнул пожар.

В 4:27 раздался отбой воздушной тревоги.

Пока руководитель Кировоградской ВОГА Андрей Райкович не комментировал информацию о взрывах.

Черкассы

Воздушная тревога в Черкасской области была объявлена в 1:58, и она продолжалась до 4:28.

Около 2 часов ночи в телеграм-каналах Черкасс появились сообщения о вражеских дронах над Черкасщиной, а около 3 ночи поступила информация о взрывах в области. Официальных комментариев от власти по поводу взрывов в Черкасской области пока нет.

По сообщению мониторинговых групп, воздушные цели в эту ночь зафиксировали в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях. Не все обнаруженные БПЛА являются "Шахедами". Некоторые из них – разведывательные, у которых цель — отвлечь украинскую ПВО.

Напомним, что 1 мая российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Киеве ПВО сбило все цели, а в Павлограде вражеские ракеты попали в промышленное предприятие.

Ранее сообщалось, что украинские волонтеры создают народную крылатую ракету "Трембита" с дальностью поражения до 140 км. Планируют, что дешевые "трембита" будут выманивать на себя стоимостные ракеты из ЗРК врага.