"Кто умнее — уже свалили": эксперт рассказал, как в Крыму готовятся к контрнаступлению ВСУ

По словам политтехнолога Михаила Шейтельмана, россияне понимают, что Крым будет освобожден, поэтому понемногу покидают полуостров, а после каждого удара ВСУ по полуострову на Крымском мосту образуются очереди.

Россияне, переехавшие в оккупированный Крым и устроившие там свою жизнь, боятся контрнаступления ВСУ и покидают полуостров. Они понимают, что захватить Крым было проще, чем защищать его. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

По его словам, несмотря на то, что оккупанты в Крыму роют окопы и готовятся к обороне, они понимают всю сложность такой задачи.

"Конечно, они готовятся защищать Крым. Наиболее грамотные из них знают, что это будет очень сложная задача. Захватить Крым было проще, чем оборонять", – сказал он.

Политтехнолог подчеркнул, что с 2014 года на оккупированный полуостров приехали многие россияне. Они там купили жилье и обустроились, но сейчас понимают, что оно им не принадлежит, поскольку после деоккупации квартиры вернутся законным владельцам.

"Нужно не иметь мозгов, чтобы переехать на оккупированные территории, купить там квартиру. Но им денег никто не вернет, квартира по закону вернется украинцу. Поэтому те, кто умнее, уже "свалили". Очередь на мост есть после каждого удара ВСУ по Крыму", – заметил Шейтельман.

Напомним, что пожар на нефтебазе и атаки БПЛА в Крыму повлияли на психологическое состояние кафиров. Они получили четкое послание, что нужно убегать, считает член Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитник Эскендер Бариев.

После ударов по Севастополю оккупанты срочно принялись упорядочивать паромную переправу в РФ.