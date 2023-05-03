Очередная диверсия на Брянщине: дроны атаковали аэродром и повредили самолет Ан-124, — росСМИ

Пропагандисты отчитались о почти успешной работе ПВО и таинственном "исчезновении" одного из нападавших дронов. Поврежденный самолет Ан-124, как утверждают росСМИ, якобы не эксплуатировался

В Брянской области РФ уже третий день проходит диверсия. После подрывов железнодорожных путей 2 и 3 мая сообщается о нападении 5 беспилотников на военный аэродром. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что якобы 2 беспилотника ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области в ночь на 3 мая.

"По предварительным данным, всего в атаке участвовало 5 БпЛА. 2 из них были уничтожены из стрелкового оружия, еще 2 взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник обнаружен не был", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате атаки незначительные повреждения получил самолет Ан-124, который якобы не эксплуатировался. Пострадавших нет.

Напомним, что 3 мая ночью и утром Россия запустила с территории Брянской области по Украине дроны-камикадзе. 21 из них сбили силы противовоздушной обороны.

Ранее РосСМИ сообщили, что взрывчатку (10 кг тротила) на железнодорожный путь мог заложить велосипедист "в черном", который скрывался неподалеку от места взрыва и ел суп быстрого приготовления украинского производства.