Россия обстреляла гипермаркет "Эпицентр" с людьми в Херсоне: есть погибшие и раненые

Гипермаркет был единственным таким заведением, которое в настоящее время работало в Херсоне. На момент обстрела внутри находились люди - среди погибших работники и посетители "Эпицентра".

В среду 3 мая около 11 утра российские оккупанты нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона. В результате вражеской атаки погибли и ранены. Об этом сообщается в МВД Украины.

"Три погибших, пятеро раненых по состоянию на данный момент. Это — работники и посетители заведения. Все оперативные службы на месте. Оказывают помощь людям", — сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По факту обстрела гипермаркета в Херсоне в Офисе генпрокурора открыли уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

В момент обстрела гипермаркет работал, и в нем находился персонал и покупатели.

По предварительным данным российские оккупанты утром 3 мая совершили артобстрел по городу Херсону и населенным пунктам Херсонской области.

"В результате прицельных ударов по жилым домам Дарьевской общины погиб мужчина. В областном центре в результате атаки по одному из местных гипермаркетов погибли три гражданских лица. Четверо человек получили ранения, их госпитализированы. Информация уточняется. Повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения, линии электропередач и газопровод", — говорится в сообщении.

Напомним, что утром 3 мая российские кафиры совершили массированную атаку дронами-камикадзе по территории Украины. Системы ПВО активно работали в нескольких регионах страны, а Киев, в частности, подвергся уже третьему нападению за последние 6 дней.

Напомним, что 1 мая российские кафиры нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Киеве ПВО сбило все цели, а в Павлограде вражеские ракеты попали в промышленное предприятие. Погибли двое военных, охранявших предприятие.