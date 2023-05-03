Артиллеристы ВСУ показали, как эффективно работать по враждебным целям из минометов (видео)

Слаженная работа бойцов позволяет остановить попытки прорыва захватчиков, а применение минометов 120 мм уничтожает значительное количество живой силы российских войск.

Минометные расчеты бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко и дальше успешно уничтожают врага. В Facebook 3 мая в подразделение сообщили подробности своей работы.

Защитники показали, как выезжают на передовую для применения миномета 120 калибра. Они сразу работают по нескольким целям. Вооружение бьет очень точно, поэтому бойцы довольны.

"В радиусе 20 метров это уже неплохое попадание", – отметил один из военных.

Цели отрабатываются без задержек. Это позволяет останавливать штурм российских окупантов на украинские позиции. Вся слаженная работа бригады позволяет остановить попытки прорыва захватчиков.

"Очень хорошие мины, легкие, и летят быстро", – добавил один из артиллеристов.

Именно благодаря применению минометов, украинским защитникам удается сдерживать большие группы пехоты. Осколки от одного снаряда способны разлететься на расстояние в сто метров. По мнению бойцов, именно такой вид вооружения позволяет бороться с массивными волнами вражеской пехоты, постоянно атакующей позиции, в частности в Донецкой области.

Напомним, 2 мая ВСУ показали последствия ударов вражеской авиации в Бахмуте. На видео можно увидеть значительные разрушения, которые остаются в результате применения боевых самолетов. Один из бойцов отметил, что такие воронки способны образоваться после взрывов от авиабомб.

Также 2 мая украинские защитники показали попадание вражеской артиллерии в Бахмуте. В кадре можно увидеть выстрел из противотанкового комплекса. Впоследствии артиллерия РФ наносит удары по дворам домов. Также российские захватчики попали в многоэтажку. Также на видео можно увидеть разрушенную инфраструктуру. Город в Донецкой области фактически перестал существовать, ведь все здания, сооружения и коммуникации уничтожены в результате регулярных ударов и обстрелов российских оккупантов.