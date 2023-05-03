"ВС РФ нанесли почти 400 ударов": в ВСУ оценили ситуацию в районе Бахмута (видео)

ВСУ удалось за минувшие сутки, как заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, ликвидировали 105 оккупантов, уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук", несколько орудий и САУ "Гвоздика".

Враг нанес 399 ударов из разных систем и калибров по украинским позициям вблизи Бахмута, а также было зафиксировано 11 боевых столкновений, семь авианалетов. Об этом сообщил в эфире Radio NV представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он отметил, что ситуация в Бахмутском направлении остается сложной. На всех участках фронта продолжаются бои, но ситуацию ВСУ контролируют.

"Уничтожено 105 окупантов, 104 получили ранения, также уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Бук", несколько пушек", — заявил спикер.

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Сергей Череватый добавил, что украинским защитникам удалось ликвидировать САУ "Гвоздика". Также были уничтожены два полевых склада с боеприпасами.

Российские оккупанты будут и дальше фортификационные сооружения на определенных направлениях. Спикер Восточной группировки войск ВСУ рассказал, что захватчики остаются в парадигме предыдущих задач, акцентируя внимание на захваченных Бахмутом.

Ситуация в Бахмуте от Генштаба ВСУ

В вечернем отчете Генштаба ВСУ говорится, что по состоянию на 18.00 3 мая самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку. Враг не прекращает попыток продвинуться на Бахмутском направлении, враг продолжает вести наступательные действия. Самые ожесточенные бои продолжаются в городе Бахмут. Атаки оккупантов не имели успеха в направлении населенного пункта Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура не только в Бахмуте, но и на территории населенных пунктов Орехово-Василовка, Часив Яр, Ивановское, Белая Гора, Пивденне, Пивничне.

Напомним, "Институт изучения войны" в своде за 1 мая сообщил, что в Бахмут прибыли снайперы из контртеррористического подразделения РФ. Российское военное командование якобы пытается опрокидывать дополнительные нерегулярные подразделения в сторону Бахмута в связи с потерями "вагнеровцев" и низким уровнем общей эффективности войск РФ в этом районе. По оценкам США, за 4 месяца текущего года ВС РФ потеряли в Бахмуте 80 тысяч раненых и 20 тысяч убитых.