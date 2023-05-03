Управлял опытный наводчик: аналитик из США раскрыл подробности атаки на Кремль

Американский аналитик Сэмюэл Бендетт упомянул, что во время атаки на Кремль был использован либо китайский Mugin-5, либо дрон украинского производства UJ-22.

При атаке Кремля в ночь на 3 мая мог использоваться украинский беспилотник. Также оператор, который руководил беспилотным летальным аппаратом, имел достаточный уровень квалификации. Об этом сказал специалист по беспилотникам Центра военно-морских анализов США Сэмюэл Бендетт в комментарии The Guardian в среду, 3 мая.

По словам американского аналитика, атака на Кремль была совершена относительно опытным оператором.

Просмотрев видео, на которых был запечатлен момента атаки беспилотниками Кремля, Бендетт пришел к нескольким выводам.

Он сказал, что, судя по видео второго налета беспилотника, у него тонкие крылья, а это указывает на атаку со стороны известного оператора.

Также военный аналитик предположил, что над Кремлем взорвался китайский дрон Mugin-5, стоимость которого составляет 9500 долларов.

По словам американского аналитика, над Кремлем мог взорваться китайский дрон Mugin-5 Фото: Mugin UAV

Бендетт также предположил, что беспилотником мог быть UJ-22 украинского производства, который имеет аналогичную скорость и дальность действия.

Дрон украинского производства UJ-22 Фото: РБК-Украина

Напомним, в среду, 3 мая, в РФ заявили, что Украина предприняла попытку атаковать Кремль при помощи ударного беспилотника. Представители президента Российской Федерации заявили, что российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два БПЛА.

В этот же день эксперт объяснил, зачем Путину инсценировать атаку БПЛА на Кремль. Политолог Владимир Фесенко считает, что Россия могла преследовать несколько целей, готовя инцидент с дронами. Помимо логического объяснения о подготовке масштабного теракта, также существует версия с отвлечением мирового внимания от своих военных преступлений.