Обстрел Украины 4 мая: дроны "За Кремль" приземлили в Одессе, а в Киеве уничтожили все цели

На протяжении ночи российские оккупанты атаковали 3 областных центра Украины иранскими дронами-камикадзе и ракетами. Есть попадания в Одессе и Запорожье, а столица пережила третью за последние четыре дня атаку.

В ночь на 4 мая в Киеве и ряде регионов объявили воздушную тревогу. По состоянию на 2:35 сигнал тревоги раздался, кроме Киева, в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. Взрывы были зафиксированы в нескольких регионах. Фокус в одном материале собрал информацию о ночном массированном обстреле Украины 3 мая.

Киев

В Киевской области воздушная тревога раздалась в 2:03. Киевская областная военная администрация предупредила Telegram об угрозе вражеских обстрелов.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги – перейдите в укрытие или другие безопасные места", – призвали в администрации.

Около 2:35 в Киеве раздался громкий взрыв. По информации "Суспільного", взрывов было несколько.

В 2:42 в КВГА проинформировали о работе ПВО и обратились к гражданам, чтобы те не выкладывали фото и видео взрывов в соцсети.

В 6:02 раздался отбой воздушной тревоги.

В Киевской военной государственной администрации подчеркнули, что российские оккупанты запустили по Киеву несколько иранских дронов "Shahed" и ракет, вероятно баллистического типа. По предварительной информации властей, в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Данные уточняются, заявили в КМВА

"Очередная воздушная атака Киева. Для столицы она уже третья из четырех дней мая. Такой плотной интенсивности ударов наш город не испытывал с начала этого года. По оперативным сводкам — без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры. Зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, однако вреда жизни и здоровью людей или серьезных повреждений застройке города они не нанесли", — проинформировал Сергей Попко, начальник КМВА.

В столице тревога продолжалась более 3,5 часа.

Запорожье

В Запорожье воздушную тревогу объявили в 0:22, а в 2:03 в сети сообщили о взрывах в городе. Через 10 минут жители города услышали еще несколько взрывов. После этого стали поступать сообщения, что в нескольких районах Запорожья пропал свет. Также поступило сообщение о взрывах вне областного центра.

Также в сети начали распространять информацию о пусках ВС РФ ракет с-300.

В 4:29 раздался отбой воздушной тревоги.

Одесса

В Одессе воздушную тревогу объявили в 2:36 и сообщили, что в сторону областного центра из города летят вражеские "шахеды". В 2:46 раздался первый взрыв и поступила информация о подлете еще нескольких вражеских дронов. Через две минуты одесситы услышали еще один взрыв, а затем еще два.

Также поступило сообщение, что есть "попадание" в Одессе и о 6 дронах-камикадзе над городом, а затем прогремели еще 3 взрыва.

Впоследствии в местных пабликах проинформировали об успешной работе ПВО и еще о нескольких взрывах.

"Ночью враг атаковал город 15 Shahed-131/136. 12 уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп. 3 дрона — камикадзе ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", — сообщил спикер Одесской ОВА Евгений Братчук.

Он поблагодарил одесситов за то, что соблюдали информационную тишину и не снимали воздушный бой над Одессой.

Позже ОК "Юг" выложило в сеть фотографии обломков сбитых российских дронов с надписями "За Кремль" и "За Москву".

Напомним, что 3 мая утром российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Днепр и Киев. Ракетные обстрелы были зафиксированы в Запорожье.

Также 1 мая российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Киеве ПВО сбило все цели, а в городе Павлоград на Днепропетровщине вражеские ракеты попали в промышленное предприятие.