ВС РФ добились незначительных успехов в Бахмуте и продолжают бои за "дорогу жизни", — ISW (карта)

По сообщению российских военных блогеров, "вагнеровцы" продвинулись в двух частях Бахмута и приближаются к северу от трассы O0506, проходящей через Хромово.

По состоянию на 3 мая ВС РФ добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях и подошли ближе к трассе O0506 к западу от города. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

По сообщению аналитиков, россияне в Бахмуте продвинулись на запад и захватили местный медицинский колледж.

Российские военные блоггеры в свою очередь сообщают, что "вагнеровцы" продвинулись как в западной, так и южной части Бахмута, и что российские и украинские силы продолжают бои севернее трассы O0506, которую называют "дорогой жизни" на Бахмут.

В Генштабе ВСУ отметили, что ВС РФ совершили неудачные наземные атаки в направлении Ивановского (6 км к западу от Бахмута), Предтечине (14 км к юго-западу от Бахмута), и Нью-Йорка (30 км к юго-западу от Бахмута).

По оценке ISW под контролем Украины остается 1,89 квадратных километров в Бахмуте.

Напомним, что в российских соцсетях стали распространять сообщения, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин распорядился не жалеть наемников ПВК в Бахмуте,использовать их до последнего и не выпускать.

Ранее в ВСУ сообщили, сколько тысяч россиян воюют в Бахмуте — их количество больше, чем армия Чехии или Венгрии.