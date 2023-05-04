Атака БПЛА под Краснодаром: в налете на завод участвовали 4 дрона, — росСМИ (видео)

Во время ночной атаки на территории стратегического объекта прогремело 3 взрыва. В результате налета один резервуар с топливом уничтожен.

В ночь на 4 мая Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае атаковали четыре беспилотника, в результате чего на заводе вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Вторая неспокойная ночь для наших экстренных служб. Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники", — сообщил Кондратьев.

По словам губернатора, на территории завода произошло три взрыва, один из беспилотников не взорвался. Также губернатор сообщил, что в результате происшествия пострадавших нет и населению поселка ничего не угрожает. В настоящее время пожар удалось потушить.

Атака БПЛА на НПЗ "Ильский" длилась почти час. В результате атаки на завод был разрушен 1 топливный резервуар и загорелся второй, заполненный дизельным топливом на 85%.

По информации российского Telegram-канала BAZA, объем пострадавших от атаки беспилотников резервуаров составил 5000 куб. метров.

Расположение завода Фото: Google Maps

"По предварительным данным, в атаке участвовало 4 беспилотника. Первый из них упал на территории около 2 часов ночи. Его обломки были обнаружены сотрудниками безопасности завода и в момент, когда они его осматривали, начали прилетать и остальные дроны. В общей сложности атака беспилотников длилась почти час — с двух до трех часов ночи", — сообщают местные журналисты.

Напомним, в ночь на 3 мая два неизвестных беспилотника атаковали Сенатский дворец Кремля, после чего следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Также напомним, что минувшей ночью 3 мая в результате атаки беспилотник произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в соседней Ростовской области. Атакованный НПЗ под Ростовом принадлежал жене Виктора Медведчука.