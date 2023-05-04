Боец НГУ на Запорожском направлении перегнал танк прямо под носом у россиян

Во время одной из боевых задач из-за ранения и потери бойцов, украинские защитники вынуждены были бросить танк, но впоследствии решили за ним вернуться.

В Запорожской области бойцы НГУ регулярно совершали рейды на позиции врага, наносили удары и отходили на выходные рубежи. Во время одного из таких рейдов враг атаковал танк украинских защитников. Его командира убили, а экипаж получил ранение, из-за чего бойцы вынуждены были бросить технику. Однако нацгвардейцы решили вернуться за танком. Об этом рассказали на странице Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Фейсбуке.

"Однажды мы почти сутки планировали операцию. Затем подошли к укреплениям оккупантов и открыли по ним кинжальный огонь. За 15 минут выстреляли весь боекомплект – и мгновенно отошли. Правда, у нас были раненые, погиб командир одного нашего танка, его механик-водитель был контужен. Танк мы были вынуждены оставить в "серой зоне", рядом с расположением оккупантов", — рассказывает офицер-гвардеец с позывным "Буржуй" 15-й бригады оперативного назначения НГУ имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады.

Бросать боевую машину на произвол судьбы под носом у россиян украинские военные не стали, так что на следующий день трое бойцов решили попытаться его забрать.

Они незаметно пробрались к танку, Буржуй сел за руль, а двоих других солдат, чтобы не рисковать их жизнью, отправил "на базу". Оккупанты не ожидали такой смелости, поэтому вовремя не отреагировали на такую "дерзость" нацгвардейцев.

"Так случилось, что я немного умею управлять тяжелыми боевыми машинами. Я сел за рычаги – и перегнал танк в наши позиции", — рассказал гвардеец.

К счастью, "спецоперация" по возвращению танка закончилась благополучно и боевая машина продолжила выполнять задачи на Запорожском направлении.

Напомним, что Служба безопасности Украины расследует уголовное дело из-за неудачной попытки украинских защитников угнать российский самолет.

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