Привлекают к военному обучению: в ОБСЕ рассказали, как в РФ нарушаются права украинских детей

В отчете мониторинговой миссии речь идет о том, что самыми незащищенными перед российскими оккупантами стают дети-сироты. Их вывозят из Украины под предлогом эвакуации и отдыха в летних лагерях.

За год полномасштабной войны в Украине российские военные незаконно вывезли в РФ около 300 тысяч малолетних и несовершеннолетних детей. Таким образом противник грубо нарушил права ребенка, сказано в отчете ОБСЕ, опубликованном 4 мая.

Миссия установила, что большое количество украинских детей с 24 февраля 2022 года и даже до этой даты было перемещено с территории Украины на временно оккупированные территории и на территорию Российской Федерации.

"Хотя точные цифры остаются неопределенными, факт масштабного перемещения украинских детей не оспаривается ни Украиной, ни Россией", — говорится в отчете ОБСЕ.

По информации мониторинговой миссии, самыми незащищенными во время боевых действий оказались сироты и несопровождаемые дети.

Также ОБСЕ установила, что детей вывозили на территории РФ и на временно оккупированные территории Украины, по нескольким, оказавшимся "легендой" причинам:

эвакуация по соображениям безопасности;

передача с целью усыновления или патронатного воспитания;

временное пребывание в так называемые лагеря отдыха.

"Независимо от формы размещения, украинские дети оказываются в полностью русской среде, включая язык, обычаи и религию, и подвергаются пророссийской информационной кампании, часто сводящейся к целенаправленному перевоспитанию, а также привлечению к военному обучению", — подчеркивается в отчете мониторинговой миссии.

Таким образом страна-агрессор систематически нарушает права украинских детей. Россия не дает детям воспользоваться своими правами на объединение с семьей, образование, доступ к информации, досуг, отдых и безопасность.

Напомним, 2 мая стал известно, что в разрушенном после ракетной атаки ВС РФ доме погибла целая семья. Сосед семьи пытался помочь женщине и девочке, которые остались в живых, но не смог. Через несколько минут после ракетного удара угловая квартира на девятом этаже полностью разрушилась и упала. После этого мужчина уже не слышал голоса женщины и плача девочки.

Также заметим, что омбудсмен РФ Мария Львова-Белова не считает себя военной преступницей. Свои действия она называет не "депортацией", а "эвакуацией из-под обстрелов". Кроме того, она подчеркнула, что у всех детей, которых вывезли из Украины на территорию Российской Федерации, остается украинское гражданство и право изучать родной язык, но доказательств предоставлено не было.