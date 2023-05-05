ВСУ контратакуют на нескольких участках, а ВС РФ не добились никаких успехов в Бахмуте, — ISW

Ограниченный характер возможного продвижения украинцев в районе Бахмута, по словам аналитиков, свидетельствует, что контратака была локализованной тактической операцией.

Силы обороны Украины провели несколько успешных тактических операций на Бахмутском направлении. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 4 мая.

Ситуация в Луганской области

4 мая ВС РФ продолжали оборону на Купянском направлении. В Минобороны РФ отчитались об отражении 6 атак украинских ДРГ к северо-востоку, востоку и юго-востоку от Купянска (Харьковская область). ВС РФ также обстреляли украинские позиции в 11 км к северо-востоку от города Купянск. По сообщению российских пропагандистов, 3 и 4 мая вдоль линии столкновения на Купянском направлении шли взаимные артиллерийские обстрелы и работала разведка.

Также россияне сообщили о продвижении к югу от Кременной. 4 мая российские милблогеры заявили, что чеченский "Север-Ахмат" прорвал украинскую оборону на фильтровальной станции "Западная" в районе Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и разблокировал определенные пути поставки в Белогоровку, а танк Т-90М 2-корпуса боевиков "ЛНР" наступает на Северск из Белогоровки.

В Генштабе ВСУ сообщали, что 4 мая ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

Ситуация в Донецкой области

По сообщению аналитиков Института, 4 мая ВС РФ не добились никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях.

Генштаб ВСУ сообщил, что россияне вели неудачные наступательные действия вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Маркового (14 км северо-западнее Бахмута) и Нью-Йорка (30 км юго-западнее Бахмута).

В Минобороны РФ в свою очередь сообщили, что наемники ЧВК "Вагнер" захватили 2 квартала в Бахмуте. В частности, глава ЧВК Евгений Пригожин 3 мая заявил, что "вагнеровцы" продвинулись в Бахмуте на 230 метров и что Силы обороны контролируют 2,64 квадратных километра города. 3 и 4 мая российские милблогеры утверждали, что "вагнеровцы" продвинулись в западной части Бахмута, хотя ISW не имеет визуального подтверждения продвижения россиян в городе.

Силы обороны, вероятно, провели ограниченную контратаку юго-западнее Бахмута. В частности, контратаковали в районе Курдюмовки и смогли здесь продвинуться.

"Ограниченный характер возможного продвижения украинцев свидетельствует о том, что контратака была локализованной тактической операцией", — отмечают в ISW.

4 мая ВС РФ продолжали наступление на фронте Авдеевка-Донецк. По сообщению Генштаба ВСУ, российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки), Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки).

Российская сторона утверждала, что ВС РФ вытеснили ВСУ с позиций в окрестностях Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и продвинулись к западной Марьинке, а Силы обороны осуществили контратаку вблизи Старомихайловки (19 км юго-западнее Авдеевки).

"Возможно, это часть вероятной продолжительной схемы ограниченных и локализованных украинских контратак вдоль этого участка линии фронта", — считают аналитики Института.

4 мая ВС РФ не проводили никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донбасса, а по сообщению российских военкоров, Силы обороны стали активнее зондировать позиции россиян в этом районе. Военные корреспонденты призвали российские источники не делать преждевременных выводов, что такая деятельность является началом контрнаступления ВСУ.

Ситуация на юге

Российские оккупанты сообщили, что отбили попытки украинской разведки в Запорожской области в районе города Орехов. Российская сторона подчеркнула, что украинские операции были локализованными действиями, а не началом контрнаступления, и что украинские силы вели операции под Ореховым в марте и апреле 2023 года.

ВС РФ и дальше продолжают создавать опасность для Запорожской АЭС перед украинским контрнаступлением. 3 мая миссия МАГАТЭ сообщила об увеличении скопления российской военной техники на ЗАЭС, в частности, вооружения и взрывчатки на территории 4-го энергоблока. Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что МАГАТЭ не делала никаких заявлений, а распространенная в сети информация — провокация украинской стороны против ЗАЭС.

Напомним, что на Запорожском направлении бойцы НГУ отбили у оккупантов свой танк, который ранее вынуждены были оставить из-за ранения и гибели членов экипажа.

Ранее сообщалось, что "вагнеровцы" в Бахмуте готовятся к "адскому" штурму ВСУ, а глава ПВК издал распоряжение — использовать их до последнего солдата.